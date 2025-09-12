ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

▲歐規Focus 。（圖／翻攝自Ford）

▲歐洲福特確定將在今年11月停產Focus，不過最近也傳出原廠將推出一款跨界休旅，以填補Focus停產後的空缺。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然歐洲福特將於今年11月停產Focus，為這款上市超過25年的長青車系劃下句點。不過最近也傳出消息，福特將推出一款跨界休旅，最快在2027年上市，提供油電、電動動力選擇。

在市場只愛休旅車，掀背、房車已式微下，福特也傳出將在2027年增添一款休旅車系，該車將填補Focus停產後的空缺，屆時將與Kuga共用零件且一同販售，同時該車也會在西班牙Valencia工廠生產，作為振興福特歐洲市場的關鍵車型。

▲改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga 10月見、福斯電動休旅上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特新休旅將與Kuga共用零件、一同販售，因此也可能以C2平台為基礎，圖為Kuga。

據了解，這款新車屬於中型休旅，不過不會取代Kuga，反而透過共用零件的方式來降低成本，因此很可能同樣採用C2平台打造，同時也將提供油電及BEV電動動力。

目前對這款新車的資訊不多，不過考量到目前Puma Gen-E及Exploere EV的售價，這款全新電動休旅有望落在32,765英鎊左右，折合新台幣135萬。

▲Puma Gen-E、Exploere EV。（圖／翻攝自Ford）

▲Puma Gen-E、Exploere EV。（圖／翻攝自Ford）

▲福特新休旅將提供油電、電動動力，定價則將落在Puma Gen-E（上圖）與Exploere EV（下圖）之間。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車房車掀背福特FordFocusPuma Gen-EExploere EV油電C2電動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

111.9萬起！現代「Tucson L客車版」預售　可享舊換新10萬＆大空間

111.9萬起！現代「Tucson L客車版」預售　可享舊換新10萬＆大空間

最新文章

現代「Tucson L客車版」預售　2025-09-12

TOYOTA暴力鴨GR Yaris空力套件2025-09-12

台灣KIA Carnival新增極致8人座2025-09-12

TOYOTA推7人座越野休旅特仕版2025-09-12

Skoda電動旅行車概念Vision O亮相2025-09-12

福特「全新休旅」取代停產Focus2025-09-12

台灣新年式Lexus ES官網上架2025-09-12

EVOASIS 六週年歡慶！週末離峰「6.5 元/度」回饋啟動2025-09-12

「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市2025-09-12

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

福特「全新休旅」取代停產Focus2025-09-12

台灣新年式Lexus ES官網上架2025-09-12

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市2025-09-12

台灣KIA Carnival新增極致8人座2025-09-12

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

Honda超可愛小型電動車公布售價2025-09-11

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

相關新聞

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市！尺碼空間更勝Corolla、Camry

「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市！尺碼空間更勝Corolla、Camry

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366