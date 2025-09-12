福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

▲歐洲福特確定將在今年11月停產Focus，不過最近也傳出原廠將推出一款跨界休旅，以填補Focus停產後的空缺。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然歐洲福特將於今年11月停產Focus，為這款上市超過25年的長青車系劃下句點。不過最近也傳出消息，福特將推出一款跨界休旅，最快在2027年上市，提供油電、電動動力選擇。

在市場只愛休旅車，掀背、房車已式微下，福特也傳出將在2027年增添一款休旅車系，該車將填補Focus停產後的空缺，屆時將與Kuga共用零件且一同販售，同時該車也會在西班牙Valencia工廠生產，作為振興福特歐洲市場的關鍵車型。

▲福特新休旅將與Kuga共用零件、一同販售，因此也可能以C2平台為基礎，圖為Kuga。



據了解，這款新車屬於中型休旅，不過不會取代Kuga，反而透過共用零件的方式來降低成本，因此很可能同樣採用C2平台打造，同時也將提供油電及BEV電動動力。

目前對這款新車的資訊不多，不過考量到目前Puma Gen-E及Exploere EV的售價，這款全新電動休旅有望落在32,765英鎊左右，折合新台幣135萬。

▲福特新休旅將提供油電、電動動力，定價則將落在Puma Gen-E（上圖）與Exploere EV（下圖）之間。