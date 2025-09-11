74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

▲Gogoro推出最新入門白牌機種EZZY 500，建議售價自74,980元起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（11）日推出全新入門白牌車款EZZY 500，並為其開出74,980元的建議售價，若搭配桃園汰舊換新與中央政府補助，不用4萬元就能入手，另外即日起至9／21前購車，可再享車價現折4,000元優惠，9／28前至全台活動門市試騎，還能再抽日本雙人來回機票。

▲EZZY 500的外型與綠牌兄弟相去不遠，主要是配色上做出差異。

相較於綠牌等級的EZZY，這次升級到白牌等級的EZZY 500主要變化在動力上，改搭5.5kW輪轂馬達並採用雙電池配置，官方公布極速可達82km/h，動力與續航力都較綠牌車款多出不少，不過仍保有低保養需求的優點，含電池車重僅102公斤，對於有長距離通勤需求的騎士來說會更加合用。

▲EZZY 500改搭出力5.5kW的輪轂式馬達，極速可達82km/h，雙電池配置帶來更好的續航表現。

值得一提的是，Gogoro還為EZZY 500增加2項功能，除了其他車款也常見到的定速巡航（作動範圍10km/h～80km/h）以外，這次更有特別的「智慧駐車輔助」功能，只要同時按住煞車與右把手Trip鍵，馬達就會出力防止車輛前後滑動，在上橋或停車場排隊時格外好用，不過官方也強調若坡度過大、或是雙載的情況下，該功能可能無法完全停住車輛。

▲EZZY 500提供獨特的智慧駐車輔助，在坡道暫停時可以避免車輛滑動。

除了動力與功能以外，EZZY 500整體外形和綠牌款兄弟只差在配色上，共提供白銀、曜藍、鈦紅等3款霧面金屬噴塗配色，其他諸如前後LED燈組、同級最長70公分坐墊、32.5公分腳踏空間、前掛勾、前置杯架、飛旋踏板與後扶手等都是標配，若有更多需求，也有各種官方配件可供選用。

▲在動力升級的同時，EZZY 500也保有優異的實用空間表現。