ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車EZZY 500」開賣　補助後4萬有找入手

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro推出最新入門白牌機種EZZY 500，建議售價自74,980元起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（11）日推出全新入門白牌車款EZZY 500，並為其開出74,980元的建議售價，若搭配桃園汰舊換新與中央政府補助，不用4萬元就能入手，另外即日起至9／21前購車，可再享車價現折4,000元優惠，9／28前至全台活動門市試騎，還能再抽日本雙人來回機票。

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲EZZY 500的外型與綠牌兄弟相去不遠，主要是配色上做出差異。

相較於綠牌等級的EZZY，這次升級到白牌等級的EZZY 500主要變化在動力上，改搭5.5kW輪轂馬達並採用雙電池配置，官方公布極速可達82km/h，動力與續航力都較綠牌車款多出不少，不過仍保有低保養需求的優點，含電池車重僅102公斤，對於有長距離通勤需求的騎士來說會更加合用。

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲EZZY 500改搭出力5.5kW的輪轂式馬達，極速可達82km/h，雙電池配置帶來更好的續航表現。

值得一提的是，Gogoro還為EZZY 500增加2項功能，除了其他車款也常見到的定速巡航（作動範圍10km/h～80km/h）以外，這次更有特別的「智慧駐車輔助」功能，只要同時按住煞車與右把手Trip鍵，馬達就會出力防止車輛前後滑動，在上橋或停車場排隊時格外好用，不過官方也強調若坡度過大、或是雙載的情況下，該功能可能無法完全停住車輛。

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲EZZY 500提供獨特的智慧駐車輔助，在坡道暫停時可以避免車輛滑動。

除了動力與功能以外，EZZY 500整體外形和綠牌款兄弟只差在配色上，共提供白銀、曜藍、鈦紅等3款霧面金屬噴塗配色，其他諸如前後LED燈組、同級最長70公分坐墊、32.5公分腳踏空間、前掛勾、前置杯架、飛旋踏板與後扶手等都是標配，若有更多需求，也有各種官方配件可供選用。

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手。（圖／記者張慶輝攝）

▲在動力升級的同時，EZZY 500也保有優異的實用空間表現。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：GogoroEZZY500入門白牌機車摩托車電動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

推薦閱讀

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

最新文章

Honda超可愛小型電動車公布售價2025-09-11

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」2025-09-11

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

法拉利「全新油電超跑」亮相2025-09-11

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款2025-09-11

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

福特賽車品牌更名為Ford Racing2025-09-10

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜2025-09-10

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距2025-09-10

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

相關新聞

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

台南出租套房10多輛機車遭砸！學生傻眼　動手房客遭強制送醫

台南出租套房10多輛機車遭砸！學生傻眼　動手房客遭強制送醫

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

肇事致傷亡「重考駕照課程費用」調漲　最快年底上路

肇事致傷亡「重考駕照課程費用」調漲　最快年底上路

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑　駕駛挨罰+吊照

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑　駕駛挨罰+吊照

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366