賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）於慕尼黑車展發表全新electric GLC電動休旅，為這款品牌最暢銷休旅帶來電動化，具備800V電能架構、可支援330kW直流快充，WLTP最大續航力可達713公里，台灣市場預計在明年導入。

▲賓士於慕尼黑車展發表electric GLC電動休旅，首波僅提供GLC 400 4Matic車型，台灣市場預計明年導入。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

新electric GLC搭載MB.EA電動車平台，採800V電能架構、可支援330kW直流快充，充電10分鐘即可續航300公里，加上碳化矽逆變器，可實現93%長途能量轉換效率，最大續航力可達713公里。

此次賓士首發推出的為GLC 400 4Matic車型，雙馬達最大馬力482匹，極速210km／h，後續還會推出其他動力。新electric GLC外型延續「Sensual Purity」設計語彙，以新款水箱護罩結合光影動畫勾勒獨特視覺，同時軸距也增加至2,972mm，全車僅0.26Cd風阻係數，具有Sky Control星光玻璃天窗，可提供9段調光功能、162顆星光照明。

▲electric GLC搭載39.1吋MBUX Hyperscreen螢幕，並搭載MB.OS系統，軸距也增加至2,972mm，帶來更寬敞的車室空間。



座艙方面，electric GLC搭載39.1吋MBUX Hyperscreen螢幕，搭配MB.OS影音作業系統，成為首款整合Microsoft與Google人工智慧的車載平台，結合 ChatGPT-4o與Google Cloud AI提供自然語音對話的虛擬助理。空間表現上也提供570-1,740公升後行李廂容積，另外也有128公升前置物箱，提供日常實用性。

▲electric GLC採用全新MB.EA平台，具有800V架構、可支援330kW快充。