1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

▲保時捷新一代911 Turbo S發表，同時也是史上最強悍的911，共有Coupe、敞篷車型，售價自1,445萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）於IAA慕尼黑車展發表911 Turbo S，新車以雙渦輪動力結合T-Hybrid油電技術，成為有史以來最強量產911，具有綜效馬力711匹強悍輸出及全時4輪驅動，台灣售價1,445萬起、敞篷車型則是1,521萬。

保時捷全新911 Turbo S售價

911 Turbo S：1,445萬起

911 Turbo S Cabriolet：1,521萬起

▲新911 Turbo S以3.6升水平對臥6缸雙電子渦輪引擎，結合1.9kWh電池、8速PDK雙離合變速箱整合電動馬達組成，搭配全時4驅系統，具有綜效馬力711匹／81.6公斤米扭力。



新911 Turbo S以3.6升水平對臥6缸雙電子渦輪引擎，結合1.9kWh電池、8速PDK雙離合變速箱整合電動馬達組成，搭配全時4驅系統，具有綜效馬力711匹／81.6公斤米扭力，靜止加速破百僅2.5秒（含跑車計時套件），相較改款前縮短0.2秒，0-200km／h僅需8.4秒（較改款前縮短0.5秒），極速可達322km／h。

在T-Hybrid油電動力下，新911 Turbo S車重較改款前增加85公斤，不過在紐柏林北環賽道創下7分03秒92的成績，比改款前車型快了14秒。為了應付強悍輸出，新911 Turbo S也加大胎寬，前輪維持255/35 R20、後輪則加大至325/30 R21，同時標配的PCCB保時捷陶瓷複合煞車系統也採用新的煞車來令片，前後碟盤也加大至420mm、410mm，帶來更強悍的制動性能。

▲座艙標配雙前座18向電調跑車座椅，同時Coupe車型可免費選配後座系統，敞篷版本則是2+2標配。



新911 Turbo S也標配ehPDCC電子液壓式保時捷動態底盤控制系統，可減少車輛側傾、提升入彎、出彎時的靈活性；另外也標配鈦合金排氣系統，可減輕6.8公斤車重、結合3.6升水平對臥引擎的不對稱點火正時，帶來渾厚聲浪表現。

911 Turbo S也提供專屬Turbo車型的「渦輪黑」塗裝，並具有專屬Turbo S字樣、車尾進氣格柵與側窗飾條、黑色輪圈等；內裝則同樣採渦輪黑色調，並首度提供釹銀色霧面碳纖內裝飾板套件、與Race-Tex頂篷納入內裝套件。

另外，911 Turbo S Coupe車型標配雙座設定，另可免費選配後座系統，而敞篷版本則維持2+2設定，標配項目包括燻黑高解析度LED矩陣式頭燈、PASM保時捷主動式懸載調整系統、PDCC保時捷動態底盤控制系統、鈦合金排氣系統；車內則有雙前座18向電調跑車座椅、頭枕Turbo S字樣等。

▲新911 Turbo S標配包括燻黑高解析度LED矩陣式頭燈、PASM保時捷主動式懸載調整系統、PDCC保時捷動態底盤控制系統、鈦合金排氣系統等。