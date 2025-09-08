ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

▲911 Turbo S。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷新一代911 Turbo S發表，同時也是史上最強悍的911，共有Coupe、敞篷車型，售價自1,445萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）於IAA慕尼黑車展發表911 Turbo S，新車以雙渦輪動力結合T-Hybrid油電技術，成為有史以來最強量產911，具有綜效馬力711匹強悍輸出及全時4輪驅動，台灣售價1,445萬起、敞篷車型則是1,521萬。

保時捷全新911 Turbo S售價
911 Turbo S：1,445萬起
911 Turbo S Cabriolet：1,521萬起

▲911 Turbo S。（圖／翻攝自Porsche）

▲新911 Turbo S以3.6升水平對臥6缸雙電子渦輪引擎，結合1.9kWh電池、8速PDK雙離合變速箱整合電動馬達組成，搭配全時4驅系統，具有綜效馬力711匹／81.6公斤米扭力。

新911 Turbo S以3.6升水平對臥6缸雙電子渦輪引擎，結合1.9kWh電池、8速PDK雙離合變速箱整合電動馬達組成，搭配全時4驅系統，具有綜效馬力711匹／81.6公斤米扭力，靜止加速破百僅2.5秒（含跑車計時套件），相較改款前縮短0.2秒，0-200km／h僅需8.4秒（較改款前縮短0.5秒），極速可達322km／h。

在T-Hybrid油電動力下，新911 Turbo S車重較改款前增加85公斤，不過在紐柏林北環賽道創下7分03秒92的成績，比改款前車型快了14秒。為了應付強悍輸出，新911 Turbo S也加大胎寬，前輪維持255/35 R20、後輪則加大至325/30 R21，同時標配的PCCB保時捷陶瓷複合煞車系統也採用新的煞車來令片，前後碟盤也加大至420mm、410mm，帶來更強悍的制動性能。

▲911 Turbo S。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 Turbo S。（圖／翻攝自Porsche）

▲座艙標配雙前座18向電調跑車座椅，同時Coupe車型可免費選配後座系統，敞篷版本則是2+2標配。

新911 Turbo S也標配ehPDCC電子液壓式保時捷動態底盤控制系統，可減少車輛側傾、提升入彎、出彎時的靈活性；另外也標配鈦合金排氣系統，可減輕6.8公斤車重、結合3.6升水平對臥引擎的不對稱點火正時，帶來渾厚聲浪表現。

911 Turbo S也提供專屬Turbo車型的「渦輪黑」塗裝，並具有專屬Turbo S字樣、車尾進氣格柵與側窗飾條、黑色輪圈等；內裝則同樣採渦輪黑色調，並首度提供釹銀色霧面碳纖內裝飾板套件、與Race-Tex頂篷納入內裝套件。

另外，911 Turbo S Coupe車型標配雙座設定，另可免費選配後座系統，而敞篷版本則維持2+2設定，標配項目包括燻黑高解析度LED矩陣式頭燈、PASM保時捷主動式懸載調整系統、PDCC保時捷動態底盤控制系統、鈦合金排氣系統；車內則有雙前座18向電調跑車座椅、頭枕Turbo S字樣等。

▲911 Turbo S。（圖／翻攝自Porsche）

▲新911 Turbo S標配包括燻黑高解析度LED矩陣式頭燈、PASM保時捷主動式懸載調整系統、PDCC保時捷動態底盤控制系統、鈦合金排氣系統等。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車雙門保時捷Porsche911Turbo ST-Hybrid油電水平6缸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

最新文章

保時捷史上最強911 Turbo S亮相2025-09-08

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

MINI潮流掀背車化身超帥賽道機器2025-09-07

BMW車頭大鼻孔造型開始縮小了2025-09-07

賓士全新世代GLC豪華休旅內裝首曝2025-09-07

BMW全新i3電動車明年上市2025-09-07

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲2025-09-07

TOYOTA日規GR86推特仕版2025-09-06

台灣三菱「新跨界休旅」釋預告2025-09-06

「小米SU7電動車」到台灣了2025-09-06

熱門文章

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

台灣福斯7人座休旅降價40萬出清2025-09-05

BMW車頭大鼻孔造型開始縮小了2025-09-07

MINI潮流掀背車化身超帥賽道機器2025-09-07

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」2025-09-04

【周焦點】日系進口休旅90萬有找2025-09-06

賓士全新世代GLC豪華休旅內裝首曝2025-09-07

Suzuki借力TOYOTA「推新7人座MPV」2025-09-04

台灣「Nissan進口油電休旅」下殺20萬優惠2025-09-05

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲2025-09-07

相關新聞

smart「經典雙人座小車」即將重出江湖！轉生電動車預告2026亮相

smart「經典雙人座小車」即將重出江湖！轉生電動車預告2026亮相

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

讀者迴響

熱門文章

smart「經典雙人座小車」即將重出江湖！轉生電動車預告2026亮相

smart「經典雙人座小車」即將重出江湖！轉生電動車預告2026亮相

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」台灣有望等明年國產！1.8、2.0升雙動力

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」台灣有望等明年國產！1.8、2.0升雙動力

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

Suzuki借力TOYOTA「推新7人座MPV」！日本售價折合新台幣64萬

Suzuki借力TOYOTA「推新7人座MPV」！日本售價折合新台幣64萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366