賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 於 9/5 首度公開了即將在 IAA Mobility 2025 (慕尼黑車展) 上發表的全新 GLC with EQ Technology 的內裝資訊，宣告該廠下一世代量產車的 Sensual Purity 內裝設計風格邁入新的階段。

▲全新 GLC with EQ Technology 的座艙以無縫式 MBUX HYPERSCREEN 超寬幅螢幕為核心，螢幕兩側橫跨雙前 A 柱，總寬度達到 99.3 公分，創下該廠量產車型史上最大螢幕的記錄。

全新 GLC with EQ Technology 的座艙以無縫式 MBUX HYPERSCREEN 超寬幅螢幕為核心，螢幕兩側橫跨雙前 A 柱，總寬度達到 99.3 公分，創下該廠量產車型史上最大螢幕的記錄，並且也導入了矩陣背光技術，透過內部超過 1,000 顆的 LED 達到智慧區域調光，使亮度得以進行差異化，該廠表示此技術可讓駕駛更易於讀取重要資訊，並且已申請了專利。

▲MBUX HYPERSCREEN 導入了矩陣背光技術，透過內部超過 1,000 顆的 LED 達到智慧區域調光，使亮度得以進行差異化，該廠表示此技術可讓駕駛更易於讀取重要資訊，並且已申請了專利。

在螢幕之外，全新 GLC with EQ Technology 的中控與儀表台以大型的面板結合，並融入氛圍燈，也加入了新款手機無線充電板、實體操作按鍵列及分離式置杯架等，空調出風口以鍍鋅處理。車門飾板中的門把手、車窗控制及揚升器融合在金屬綴飾之中。

▲車門飾板中的門把手、車窗控制及揚升器融合在金屬綴飾之中。

車載作業系統部分，全新 GLC with EQ Technology 採用 MB.OS，提供高解析度氛圍主題，從冷靜到熱情、理性到感性，皆可依使用者偏好切換。儀表顏色、控制介面與環艙燈效也會自動協調，該廠宣稱可讓實體與數位環境無縫融合，帶來專屬化的沉浸式體驗。空調操作時，氛圍燈與出風口會即時變色，直觀回饋操作狀態。

▲空調出風口以鍍鋅處理，在操作時，氛圍燈與出風口會即時變色，直觀回饋操作狀態。

全新 GLC with EQ Technology 將在台灣時間 9 月 8 日凌晨 2 點正式在德國慕尼黑發表，屆時 7Car<小七車觀點> 也將帶來更詳細完整的報導，敬請鎖定。