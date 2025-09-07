BMW重點新車不只iX3休旅！全新i3電動車明年上市鎖定特斯拉Model 3

▲iX3休旅全球首發！原廠也預告新平台下一輛車款。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW於慕尼車展帶來全新iX3休旅，以Neue Klasse全新平台作為品牌新世代領路人，事實上，全新平台不僅有首發的iX3休旅，於iX3發表會上還出現1款i3電動房車，預計明年上市鎖定特斯拉Model 3！

▲iX3、i3都是Neue Klasse全新平台下的新作。

iX3發表會上的i3電動房車，厚重偽裝明顯變少，車頭LED日行燈、尾燈設計都走科技簡約風，輪圈新造型相當耐看，看得出原型車已經是接近最終市售的版本。BMW高層也透露，這輛車將會與新一代3系列並行，採相似的設計語彙，但i3完全採用純電專屬平台打造。

i3 採用 BMW 最新Neue Klasse平台與第六代電池技術，續航表現相當驚人。高階車型 i3 50在WLTP 測試下續航預估擁有900 公里，遠遠超過 Tesla Model 3 Long Range 的約 580公里。再加上 300～400 kW 的超快充電能力，10 分鐘就能補上350 公里里程。

以iX3未來動向來看，新i3將會推出 i3 20、40、50等車型，甚至到高性能的M60 xDrive，頂規版雙馬達全輪驅動可輸出高達 630 匹馬力，比Model 3 Performance 的 510 匹還要猛。看來 BMW 不只要拼續航，也要在性能上壓制對手。