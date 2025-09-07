「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

▲TOYOTA稱為高級版RAV4的Highlander，北美推出最新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被稱為高級放大版RAV4的TOYOTA Highlander，跟進其他家族推出最新年式，但經過車型編成調整後，小一號的TOYOTA Highlander竟然快比學長Grand Highlander還要貴！

▲Highlander車型取消入門款，售價飆漲不少。

TOYOTA Highlander主打北美7人座休旅市場，當初原廠、消費者對3排7人座空間不受看好，也因此讓原廠推出更大一號的Grand Highlander，但由於Highlander售價比Grand Highlander便宜，在市場仍有不差的銷售成績，但在新年式後，Highlander未來銷售恐被打壓。

原本北美Highlander有便宜LE入門款車型，售價40,320美金，折合新台幣122萬，算是很多家庭的入門選擇。結果新年式取消LE入門款，改由XLE AWD接手，售價一口氣跳到45,270美金，折合新台幣136萬。

▲Highlander模糊定位，未來將被Grand Highlander影響銷售。

Grand Highlander體型更大、空間更寬敞，入手價卻只要41,360美金，連 AWD 車型也才 42,960 美金。換句話說，現在Highlander的價位，幾乎快壓到 Grand Highlander XLE AWD，未來銷售肯定會受到影響。

新年式Highlander外型、內裝機乎沒變動，提供2.4升渦輪、2.5升油電等選擇，北美Highlander 現在已經不是「親民選擇」，反而變成跟大哥Grand Highlander網內互打。這招到底能不能拉抬品牌戰略，還是會逼走更多消費者？恐怕要等明年銷售數據出來才會有答案。