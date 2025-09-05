「LEXUS LBX小休旅」推限量特別款採1.5升油電！外觀、內裝更精緻

▲LEXUS LBX又有新花樣！英國預告推限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

英國LEXUS為旗下入門跨界休旅 LBX帶來全新特仕車型「Vibrant Edition」，將於今年9月開始生產，僅販售到明年5月。這次新版本透過黑化套件與專屬內裝，營造出更年輕、運動化的氛圍，鎖定喜歡個性風格的消費者。

▲設計靈感來自LBX RR Morizo性能款。

LBX Vibrant Edition尚未公布正式售價，但設計靈感來頭不小，取自LBX RR Morizo頂規性能車，外觀加入大面積黑色套件，包括前後保桿飾板、窗框、門邊飾條與水箱護罩飾件。

搭配 18 吋黑鋁圈，帶來更強烈的運動氣息。車色提供三種選擇，日蝕黑單色，以及黑頂搭配紅色（Ruby Red）或銀白（Sonic Quartz）的雙色組合，並在車尾柱加入專屬銘牌，突顯限量身分。

▲座艙設計不馬虎，以黑紅作為主題，提高視覺亮點。

座艙以黑色真皮為基礎，並透過暗玫瑰紅（Dark Rose 點綴於座椅、中控台、門扶手與安全帶，搭配紅色雙縫線，低調中帶有亮眼效果。這樣的設計與車名Vibrant相呼應，強調活力與年輕感。

標配項目包括電動駕駛座調整、64 色環艙氛圍燈、無線充電板與空氣清淨系統，並提供換檔撥片，強化駕駛樂趣。動力方面維持與標準版相同的 1.5 升三缸油電系統，最大輸出約 134 匹馬力。