等不到關稅降價「台灣BMW 4系列敞篷」即將漲價15萬！355萬起接單

▲BMW 4系列敞篷經銷端開始接單！相較過去大漲15萬。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前從BMW經銷端掌握多款新年式車款，其中1、2、3、4、5系列，甚至主力的X1、X2、iX2、iX3都隨著電池成本加徵即將調漲，如今4系列雙門敞篷經銷端釋出接單訊息，售價355萬起，比過去調漲15萬。

▲新4系列敞篷從後驅升級成四驅。

還在觀望關稅還不敢買車的車迷可以考慮出手了！台灣BMW即將迎來多款車系喊漲，BMW 430i過去340萬售價，新年式從原本的後驅升級成xDrive四驅系統，售價調整成355萬，為2025年7～10月生產。

售價調漲同時，新BMW 430i xDrive Convertible將過去選配的加熱、通風座椅改成標配，動力維持B48的2.0升渦輪引擎，搭配8速手自排變速箱，繳出245匹馬力、40.8公斤米扭力。

▲1～5系列，包含X1、X2、iX1、iX2等也將陸續調漲。

值得一提的是，因應BMW特定配備生產成本上漲，同時，行政院環境部也宣布2025年7月1日起，針對二次鋰電池，包含48V、PHEV、電動車所使用的高壓鋰電池，加徵回收處理費，因此接下來有搭載48V的車款，以及電動車等，接下來也會逐一調漲售價，幅度在2～5萬元不等。