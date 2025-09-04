ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉！台灣導入機率高

記者徐煜展／綜合報導

以熱銷XC60休旅級距延伸而來全新電動車新作EX60，海外原廠已經開始預熱為明年發表作準備，並預計在2026年上半年正式投產，主要於瑞典工廠生產，這款受矚目的全新力作，相信接下來台灣市場肯定不能缺席！

▲新車擁有更時髦、未來的設計感。

EX60來自Volvo最暢銷XC60級距，定位為豪華中型休旅，車長尺碼預計落在4.7米左右，對手直指即將發表的BMW iX3、賓士GLC電動版，甚至還有特斯拉Model Y。

EX60是 Volvo 首款採用全新可擴展架構SPA3（Scalable Product Architecture 3）的車型，SPA3是 SPA2的升級版本，具備更佳模組化與成本優化，有助於加速未來電動車開發。

▲新車將採用高達106 kWh電池，上看700公里續航力。

EX60將搭載約106 kWh 電池組，WLTP 標準續航預計超越Volvo ES90所達到的 700 公里水準，並超越特斯拉Tesla Model Y Long Range的586公里續航力。

雖然不少人認為EX60是XC60接班人，但 Volvo表示現行 XC60 並不會立即停產，未來將以電車、油車雙向布局策略，為市場持續帶來更多元的選擇。

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉！台灣導入機率高

