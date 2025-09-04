TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」台灣有望等明年國產！1.8、2.0升雙動力

▲日本上架新年式TOYOTA Voxy、Noah MPV！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本近期針對熱銷的Voxy、Noah 7人座MPV釋出新年式，外型、配備都有所升級，而日前日本產業新聞更有消息指出，Voxy、Noah將以台灣工廠支援生產供應給日本母國，為此台灣市場未來也不排除會出現左駕版國產化可能！

▲TOYOTA Voxy、Noah兩款互為雙生車，是台灣網友期盼導入車款。

近期台灣MG G50 Plus、Hyundai Cusitn再度炒熱7人座MPV市場，而傳出在台生產的TOYOTA Voxy、Noah更是台灣網友點名的級距大黑馬。近來TOYOTA Voxy、Noah雙雙推出新年式，維持1.8升油電、2.0升自然進氣2款動力，開價324.61～421.96日圓，折合新台幣65～84萬。

▲新年式外觀增加新車色，10.5吋螢幕成標配。

新年式外觀變動不大，但新加入鉑金白、金屬灰、雲母黑、鱗光黑 等新車色，讓選擇更豐富。配備部分倒是很有誠意，像是 10.5 吋多媒體螢幕升級成標配，還有更聰明的TSS 3.0 主動安全輔助，在油電車型上，也因應其他家族，換上最新的HEV油電廠徽標誌。

日本TOYOTA計劃在2026年啟動在台生產支援計劃，將把部分Voxy生產交給台灣國瑞汽車代工，如果消息屬實，屆時台灣市場應該有望導入，更能符合本地消費者需求。