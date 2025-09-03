預接130萬起！台灣現代新增「Staria貨車、露營車」　新成員添戰力

▲Hyundai南陽實業新增Staria Van 3人座貨車、Camper露營車，即日起展開預接單，預售價分別為130萬、162.8萬。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai南陽實業今（3）日針對Staria車系增添新成員，包括Staria Van 3人座貨車、以及Staria Camper露營車，即日起展開預接，預售價分別為130萬、162.8萬，提供商務及休閒領域多元應用。

Hyundai Staria新增車型預接單價

Staria Van 3人座貨車：130萬

Staria Camper露營車：162.8萬（包括車價、露營套件及打造費用，露營套件打造價格為建議之打造內容並包含應繳之貨物稅，最終價格以實際打造內容為主。）

新Staria Van 3人座貨車具有車內高度1,436mm，並且標配雙側滑門，可供左右上下貨物更便利，車尾則採像素式尾燈、座艙標配10.25吋數位儀表及8吋多媒體主機，另外也導入Qi手機無線充電，提供豐富收納設計與便利性。

▲Staria Van 3人座貨車標配雙側滑門，具有1,436mm車內高度，另外也導入Qi手機無線充電板。



至於Staria Camper露營車則提供靈活車廂空間、搭載完整的車宿設備，其中露營套件內容包括：雙人床椅組（含雙人床墊）、兩側木製床櫃、可移動式餐桌、尾門雙層蚊帳、車側紗門、車頂架、野炊車邊帳、防焰耐磨地板、駐車冷氣／車內外供電裝置（尚待確認）等，滿足長途旅行或週末露營需求，即日起將於全台商用車展示中心展出Staria Camper露營車。南陽表示，露營套件打造價格為建議之打造內容並包含應繳之貨物稅，最終價格以實際打造內容為主。

▲Hyundai Staria Camper露營車套件內容。



動力上，Staria Van、Camper露營車皆採2.2升4缸柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力177匹／43.8公斤米扭力，具有最大載重性能1,176公斤表現，同時也配備EPB電子手煞車（Auto Hold駐煞車輔助）、VSM車身動態管理系統、ESC電子車身動態穩定等功能。

▲Staria Camper露營車將具有露營套件，包括雙人床椅組（含雙人床墊）、兩側木製床櫃、可移動式餐桌、尾門雙層蚊帳、車側紗門等，即日起將於全台Hyundai商用車展示中心展出。