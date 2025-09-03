「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣！油電入手更親民、新增帥氣運動款

▲北美推出新年式LEXUS NX，動力同樣取消NX 250。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS在北美正式推出新年式NX休旅，這次更新可說是動力編成與配備調整的更動。因應全球能源趨勢布局，與台灣、日本、大陸都同樣取消NX 250，改由更熱門的 NX 350h 油電混合動力擔綱主力，甚至新增前驅版本，讓消費者有更多選擇。

▲NX 350h、450 h+都新增更便宜的入門款。

新年式LEXUS NX由於取消2.5升自然進氣的NX 250，因此特別新增NX 350h前驅版作為最入門選項，也就表示油電的NX入手更便宜。過去只有 NX 350 與 NX 450 h+ 擁有的F Sport運動化套件，這次也導入 NX 350h，結合專屬運動化外觀、黑化飾條與 20 吋鋁圈，再加上 AVS 可變阻尼懸吊，直接滿足想兼顧節能與運動感的買家。

而插電式油電 NX 450 h+同樣新增 Premium入門款，配備雖少了三眼式 LED 頭燈、HUD 抬頭顯示器與 Drive Connect 聯網功能。但對於想入手 PHEV 的消費者來說，門檻更親民。

▲車色提供2種新選擇。

外觀部分新增兩款全新車色Infrared紅與Ultra White極限白，再加上原有的藍、金、綠等配色，整體選擇高達8種，搭配 F Sport 的專屬套件，NX 的帥氣度再升級。