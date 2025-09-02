ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
2,385萬起！法拉利296 Speciale台灣上市　破億超跑大軍炸裂台中麗寶

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

法拉利Ferrari 296 Speciale於9月2日台中麗寶賽車場正式發表上市，這不僅是一場靜態展示，而是直接將296 Speciale賽道性能搬上台灣舞台，除了新車發表上市外，296 GTB、SF90 XX、Laferrari都齊聚展演，破億超跑大軍肯定讓車迷興奮。

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲296 Speciale作為品牌性能款生力軍，來自296 GTB升級。

296 Speciale來自296 GTB升級打造成的特別性能版，Speciale代表著品牌最純粹的性能象徵，從 458 Speciale、812 Competizione 到今天的 296 Speciale，無一不是收藏家眼中的夢幻車款。296 Speciale 不僅延續了這份基因，更以油電混合動力開創全新時代，將「電氣化」與「極限操控」完美結合。

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力升級到880匹綜效馬力。

296 Speciale台灣售價2,385萬起，事實上，國外也有以296 GTS打造的296 Speciale A敞篷版，未來敞篷車型估計也會在不久與台灣車迷見面。

296 Speciale 搭載3.0升V6雙渦輪引擎與結合電動馬達，綜效輸出一舉提升至 880匹，較 296 GTB 更為強悍。官方數據顯示，0–100 km/h 僅需 2.8 秒，極速突破 330 km/h，更在 Fiorano 測試賽道跑出 1分19秒單圈成績，刷新家族紀錄。

外觀設計延續 Ferrari 一貫的賽道血統，296 Speciale 透過 Gamma 翼片、主動尾翼與底盤導流設計，帶來更強的下壓力，在 Fiorano 測試中可產生 400多公斤下壓力，比起標準 296 GTB 增加了 20%。

車體也經過徹底輕量化處理，包括大量碳纖維材質、輕量化玻璃與內裝 Alcantara，搭配 Multimatic 彈簧避震器、防傾桿強化與懸吊角度調整，大幅提升過彎穩定度。

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝同樣具有濃厚的戰鬥氛圍。

296 Speciale 延續 Ferrari 近年以駕駛者為中心的座艙佈局，不過比起標準 296 GTB，更強調輕量化與戰鬥感。中控台、門板大面積使用碳纖維材質，搭配 Alcantara 與麂皮材質，營造出戰鬥氣息；數位儀表與方向盤依舊保留 Ferrari 經典的 Manettino 控制旋鈕，能快速切換駕駛模式。

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲法拉利296 Speciale性能版台灣上市！家族多款超跑齊聚麗寶賽車場。（圖／記者徐煜展攝）

▲法拉利 SF90 XX。（圖／記者徐煜展攝）

關鍵字：法拉利PurosangueSF90Urus休旅車超跑跑車性能利曼290 GTBSpeciale

