歐寶「800匹電動小鋼炮」橫空出世！跨越虛擬＆現實　人人都能體驗

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前正式發表全新概念車款「Corsa GSE Vision Gran Turismo」，這款以經典 Corsa 車系為基礎打造的高性能電動概念車，不僅將於 2025 年 IAA 慕尼黑車展實體亮相，也將於今年秋季登上 PlayStation 遊戲平台《Gran Turismo 7》，讓全球玩家能夠親自體驗其極致性能。

外觀設計上，新車以 Opel Compass 設計語彙為核心，將品牌標誌性的燈條與發光廠徽融入極具科技感的車身結構中。車頭與車尾均採用貫穿式燈組，並搭配大面積空氣力學優化設計，包括主動式尾翼、擴散器與專屬空力輪圈，強化高速行駛穩定性。

內裝則以「減法設計」為理念，駕駛艙僅配置極簡方向盤與懸浮式輕量賽車座椅，重要行車資訊透過投影於抬頭顯示器呈現，中控台與門板則採用發光織料作為盲點警示系統，兼顧科技感與實用性。

動力方面，Corsa GSE Vision Gran Turismo 採用前後雙馬達配置，綜效輸出高達588 kW（800 hp），峰值扭力為 800 Nm，極速可達 320 km/h。憑藉全時四輪驅動與輕量化車體結構，其 0–100 km/h 加速僅需 2.0 秒，並配備可額外提供 80 hp 的 Boost 功能，續時 4 秒，充能時間僅需 80 秒。

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo 不僅是品牌性能子品牌 GSE 的極致展現，也預告未來 Opel 將在純電小型車平台上推出更多高性能車型。這款概念車將於 9 月 8 日起在 IAA Mobility 2025 展出，並於 9 月 20 日現身柏林 Gran Turismo World Series 賽事現場。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

