329萬起不變！BMW新i5房車／旅行車上市　逆變器升級續航破6字頭

▲BMW 2026年式i5／i5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新2026年式i5／i5 Touring上市，新年式升級碳化矽逆變器，使eDrive40車型最大續航力雙雙突破6字頭。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德發表2026年式BMW i5豪華電動車、i5 Touring電動旅行車，其中新年式車型全面導入碳化矽（SiC）逆變器，提升能量轉換效率，使新年式2車型最大續航皆突破600公里，售價則維持329萬起、339萬起（旅行車）不變。

2026年式BMW i5、i5 Touring
eDrive40 M Sport：329萬（最大續航627公里）
M60 xDrive：485萬（最大續航540公里）
eDrive40 Touring M Sport：339萬（最大續航602公里）
M60 xDrive Touring ：496萬（最大續航522公里）

▲BMW 2026年式i5／i5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式i5／i5 Touring入手門檻不變，電動房車自329萬起、旅行車版本自339萬起。

新年式i5、i5 Touring皆搭載第5代sDrive電能科技及83.9kWh鋰電池組，並全面導入碳化矽逆變器、搭配全新低滾阻輪胎，原廠也針對輪軸軸承結構優化，使i5 eDrive40 M Sport最大續航力提升45公里，來到627公里，旅行車版本則提升42公里來到602公里；至於M60車型則分別提升24公里、16公里，房車、旅行車最大續航力分別來到540公里、522公里，帶來更多日常實用性。

▲BMW 2026年式i5／i5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW i5／i5 Touring具有超過5米車長、2,995mm軸距，座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋BMW OS8.5中控螢幕。

BMW i5／i5 Touring具有超過5米車長、2,995mm軸距，車頭採用BMW飾光水箱護罩、光型變化智慧LED頭燈及垂直Air Curtain導流氣簾設計，同時i5 Touring更具有高達1,700公升後行李廂空間（感應式啟閉電動尾門），也是市場中唯一電動豪華旅行車。

座艙內，i5／i5 Touring皆採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，結合BMW OS 8.5影音系統，配備車況抬頭顯示器、AR擴增實境導航、智慧語音助理2.0、手機數位鑰匙2.0等，全車系也標配M Nappa真皮方向盤、雙前座跑車座椅等。

