別克「最新自動駕駛輔助系統」成都車展發表！都市道路沒標線也能用

圖文／7Car 小七車觀點

Buick 近期於成都車展上，攜手 Momenta 發表了全新 「逍遙智行」自動駕駛輔助系統，官方將其定位為比肩甚至超越 Super Cruise 的解決方案。這套系統將率先搭載於 Electra L7，具備城市自動駕駛能力，堪稱「Super Duper Cruise」。

不同於目前主要侷限於高速公路的 Super Cruise，逍遙智行可以在都市道路環境中實現「無縫導航」。Buick 表示，系統能處理複雜場景，包括：車流插入、圓環路口通行、行人穿越、自動變換車道等，甚至在接近收費站時，系統也能自動辨識閘口，並在無標線道路上持續行駛，顯示其感知與判斷能力大幅提升。

技術方面，Momenta 強調逍遙智行基於其 R6 Flywheel 大模型，透過數千萬公里的真實道路數據訓練而成。硬體層面則結合 攝影機、LiDAR 與毫米波雷達，多重感測器協作，確保複雜環境下的安全性與可靠性。

Electra L7 還將首度搭載不停車自動泊車輔助系統。與傳統自動停車不同，該功能可即時偵測可用車位，並直接完成停車動作，無需駕駛先將車輛停下並手動啟動泊車流程。這意味著車主在日常使用中將獲得更自然流暢的體驗。

除了自動駕駛技術，Buick 同步揭示了 Electra L7 的內裝設計。車艙風格簡約而高雅，採用雙色座椅與木質飾板，並融入纖細的全幅式空調出風口與懸浮式中控台，內建 無線手機充電。同時搭配全新 10.25 吋數位儀表板、15.6 吋中控觸控螢幕（支援分屏功能）、50 吋全景 AR 抬頭顯示器，並輔以氛圍燈系統、AI 語音助理、四向按鍵方向盤，以及類似 Tesla「哨兵模式」的 Sentinel Mode，透過攝影機與雷達持續監控車輛周遭環境。

Electra L7 將於 9 月正式上市，成為首款搭載逍遙智行的量產車。這代表 Buick 在中國大陸市場的技術水準，已經超越北美現售車款的輔助駕駛系統，進一步凸顯通用汽車對中國大陸市場的重視。

隨著中國大陸科技公司如 Momenta、華為、小米積極投入智能駕駛，Buick 選擇與本土技術力量合作，不僅有助於縮短開發週期，更能滿足日益嚴苛的本地消費者需求。對 Buick 而言，Electra L7 不只是電動車產品，更是品牌在智慧駕駛領域的關鍵展示平台。