台灣車市創12年新低「特斯拉逆境突圍掛牌增5成」！Model Y將破5,500輛

▲車市買氣太冷，但仍擋不了Model Y高人氣。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

Tesla 全新 Model Y 蟬聯 6、7、8 月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首，如今更一舉取得 2025 年 8 月台灣總市場銷售排行榜第二位與進口車銷量冠軍。自 6 月全新 Model Y 正式展開在台交付以來總掛牌數已突破 4,400 輛，台灣特斯拉如今再次上調在台交付目標，宣告自 6月始至本季末將在台交付突破 5,500 輛全新 Model Y。

▲特斯拉Model Y即將突破5,500輛。

台灣 8 月新車銷量總數僅 29,460 輛，創 12 年新低，但特斯拉掛牌總數逆勢增長，Model Y 於 8 月單月掛牌數達 1,879 輛，同比 7 月銷售表現達近 5 成增長，並奪下 8 月台灣新車銷售總排行第二名成績，是進榜前十名唯一的純電車款。



相比全榜幾為日系品牌或經濟型車款，Model Y 銷售表現尤為亮眼。Model 3 則為 6 月豪華進口轎車銷售排行第一，並連三個月長踞電動車銷售排行前 6 名成績，顯見台灣消費者對 Tesla 的熱烈期待與信心。



為回應台灣對美關稅的市場期待，特斯拉也於 8 月底做出在台車價調整，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。凡於2025/8/27 至 9/30 期間交付 Model 3 或 Model Y 現貨車，Model 3最高降10萬、Model Y享有6萬保險補貼。

2024 年台灣電動車全年總銷售量達整體車市 8.3%，截至目前全台電動車口數已近 11 萬輛，單特斯拉在台車口數即突破 6 萬輛。除持續拓展服務與體驗據點，也同步強化全台充電網絡建置，宣告 2025 年底前將在台灣完成超過 120 座超級充電站點佈建，屆時超充網絡將涵蓋超過全台 70% 的人口，同比 2022 年至今已翻倍成長。除此之外，台灣首座 V4 第四代超級充電站亦將於下半年正式啟用，