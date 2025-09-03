ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣車市創12年新低「特斯拉逆境突圍掛牌增5成」！Model Y將破5,500輛

▲Model y▲車市買氣太冷，但仍擋不了Model Y高人氣。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

Tesla 全新 Model Y 蟬聯 6、7、8 月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首，如今更一舉取得 2025 年 8 月台灣總市場銷售排行榜第二位與進口車銷量冠軍。自 6 月全新 Model Y 正式展開在台交付以來總掛牌數已突破 4,400 輛，台灣特斯拉如今再次上調在台交付目標，宣告自 6月始至本季末將在台交付突破 5,500 輛全新 Model Y。

▲Model y

▲特斯拉Model Y即將突破5,500輛。

台灣 8 月新車銷量總數僅 29,460 輛，創 12 年新低，但特斯拉掛牌總數逆勢增長，Model Y 於 8 月單月掛牌數達 1,879 輛，同比 7 月銷售表現達近 5 成增長，並奪下 8 月台灣新車銷售總排行第二名成績，是進榜前十名唯一的純電車款。


相比全榜幾為日系品牌或經濟型車款，Model Y 銷售表現尤為亮眼。Model 3 則為 6 月豪華進口轎車銷售排行第一，並連三個月長踞電動車銷售排行前 6 名成績，顯見台灣消費者對 Tesla 的熱烈期待與信心。

為回應台灣對美關稅的市場期待，特斯拉也於 8 月底做出在台車價調整，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。凡於2025/8/27 至 9/30 期間交付 Model 3 或 Model Y 現貨車，Model 3最高降10萬、Model Y享有6萬保險補貼。

2024 年台灣電動車全年總銷售量達整體車市 8.3%，截至目前全台電動車口數已近 11 萬輛，單特斯拉在台車口數即突破 6 萬輛。除持續拓展服務與體驗據點，也同步強化全台充電網絡建置，宣告 2025 年底前將在台灣完成超過 120 座超級充電站點佈建，屆時超充網絡將涵蓋超過全台 70% 的人口，同比 2022 年至今已翻倍成長。除此之外，台灣首座 V4 第四代超級充電站亦將於下半年正式啟用，

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

推薦閱讀

BMW「第3代氫燃料動力」開發中！高性能、體積更小　最快2028上市

BMW「第3代氫燃料動力」開發中！高性能、體積更小　最快2028上市

Suzuki「日規Address 125」改款亮相！油箱、車廂加大保留踩發桿

Suzuki「日規Address 125」改款亮相！油箱、車廂加大保留踩發桿

台灣車市創12年新低「特斯拉逆境突圍掛牌增5成」！Model Y將破5,500輛

台灣車市創12年新低「特斯拉逆境突圍掛牌增5成」！Model Y將破5,500輛

預接130萬起！台灣現代新增「Staria貨車、露營車」　新成員添戰力

預接130萬起！台灣現代新增「Staria貨車、露營車」　新成員添戰力

329萬起不變！BMW新i5房車／旅行車上市　逆變器升級續航破6字頭

329萬起不變！BMW新i5房車／旅行車上市　逆變器升級續航破6字頭

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

最新文章

BMW「第3代氫燃料動力」開發中2025-09-03

Suzuki新改款Address 125亮相2025-09-03

特斯拉8月掛牌逆勢增5成！突圍買氣冰點2025-09-03

台灣現代新增Staria貨車、露營車2025-09-03

BMW新i5房車／旅行車上市2025-09-03

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買2025-09-03

「Audi全新概念車曝光」設計太前衛引爆討論2025-09-03

TOYOTA「改款油電小車不只省油」還很帥2025-09-03

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣2025-09-03

別克最新自動駕駛成都車展發表2025-09-02

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

TOYOTA「改款油電小車不只省油」還很帥2025-09-03

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬2025-09-01

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買2025-09-03

台灣現代新增Staria貨車、露營車2025-09-03

Suzuki新改款Address 125亮相2025-09-03

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣2025-09-03

269.8萬福斯最強7人座電動MPV登台2025-09-02

BMW「全新電動休旅iX3」預告9/5發表2025-09-02

【周焦點】台美汽車零關稅、特斯拉降價2025-08-30

相關新聞

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣！油電入手更親民、新增帥氣運動款

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣！油電入手更親民、新增帥氣運動款

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

2,385萬起！法拉利296 Speciale台灣上市　破億超跑大軍炸裂台中麗寶

2,385萬起！法拉利296 Speciale台灣上市　破億超跑大軍炸裂台中麗寶

BMW「全新電動休旅iX3」預告9/5發表！台灣有望明年導入

BMW「全新電動休旅iX3」預告9/5發表！台灣有望明年導入

讀者迴響

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

TOYOTA「改款油電小車不只省油」還很帥！全新運動套件開價新台幣3.4萬

TOYOTA「改款油電小車不只省油」還很帥！全新運動套件開價新台幣3.4萬

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

預接130萬起！台灣現代新增「Staria貨車、露營車」　新成員添戰力

預接130萬起！台灣現代新增「Staria貨車、露營車」　新成員添戰力

Suzuki「日規Address 125」改款亮相！油箱、車廂加大保留踩發桿

Suzuki「日規Address 125」改款亮相！油箱、車廂加大保留踩發桿

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣！油電入手更親民、新增帥氣運動款

「新年式LEXUS NX休旅」北美開賣！油電入手更親民、新增帥氣運動款

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366