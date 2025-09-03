「特斯拉Model Y關稅太貴了」印度沒人買！開賣2個月訂單才600張

▲Model Y在印度銷售滑鐵盧，關稅成為最大元凶。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

Tesla特斯拉於7月在印度推出了改款新Model Y，但市場反應似乎沒想像中熱絡，從7月中開始開放預訂，到目前為止才收到大約600張訂單，離原廠一年目標想賣2,500台還差得很遠！

▲印度Model Y尚未在當地生產，因此面臨高關稅。

印度Model Y乏人問津，主要存在於高關稅限制，以印度官方稅則，進口車（含電動車）若價格高於4萬美金，將面臨100%關稅，Model Y入門款售價就來到7萬美金，再加上地方稅、物流費與附加稅，導致特斯拉在當地的定價翻倍暴漲。

因此印度後輪驅動入門款，高達598.9萬盧比，折合新台幣220萬，而台灣市場為189.99萬，貴了近30萬。

高規的長續航四驅版來到678.9萬盧比，折合新台幣250萬，而台灣市場為229.99萬，也有近20萬的價差。

▲Model Y在印度成為乏人問津的「豪華電動車」。

Model Y在印度看起來很新鮮，但背後高關稅，讓它變成了「豪華級」電動車，普通人買不起也不合理，所以大家下訂的反而少，搞到特斯拉只能大幅調整策略。

為了因應這樣的低迷買氣，特斯拉決定大幅縮減出貨計畫，今年只打算送來 350 到 500 輛Model Y，主要先供應孟買、德里、浦那、古爾岡等幾個大城市。