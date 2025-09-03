ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
9月購車優惠「進口、國產休旅」拼了！CR-V、n7電動車優惠逾16萬

▲9月促銷顯圖。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷開跑，不論進口、國產都有分期優惠，其中n7最高可享16萬元禮遇、JLR進口休旅也有高額分期0利率＆5年原廠保固、保養優惠。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣8月車市銷量慘跌不到3萬輛，同時又處於民俗月期間，不過9月仍有不少購車促銷，像是納智捷就針對n7推出最高優惠超過16萬元、JLR台灣捷豹路虎Range Rover、Defender、Discovery等5年高額分期優惠；台灣本田也針對CR-V推出100萬高額0利率，TOYOTA和泰則首度針對Crown提供120萬24期低利1.88%優惠，不論進口、國產品牌持續促銷中。

Ford
台灣福特六和即日起至9月底止，到全台展示中心試駕任一車款即可獲得全聯百元購物金。9月入主Kuga 1.5T Active享3萬元低頭款、低月付8,888元，另享5年原廠保固及6萬豪禮。

Focus全車系舊換新最低75.9萬起，期間入主國產車型送3萬元配件金、5年原廠保固；福特Ranger Wildtrak FRS Edition提供百萬0利率購車優惠、並額外加贈1萬元購車金；福特旅玩家則提供高額0利率與5年原廠保固，舊換新114.8萬起。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月入主Kuga 1.5T Active享3萬元低頭款、低月付8,888元，另享5年原廠保固及6萬豪禮。Focus全車系舊換新最低75.9萬起，國產車型送3萬元配件金、5年原廠保固。

Honda
台灣本田9月入主指定車型享高額0利率、5年延長保固等優惠，總價值最高達18萬元。即日起至9月底止來店試乘全車系，天天送UCC冰咖啡、周周再抽iPhone 17（共4支）。

台灣本田9月針對CR-V推出100萬高額0利率、5年延長保固，同時HR-V汽油／e:HEV油電限時優惠價69.9萬起；入主Fit e:HEV則享60萬0利率、5年延長保固。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Honda CR-V推出100萬高額0利率、5年延長保固。

HINO
Hino和泰汰舊換新優惠延續，即日起至12月31日止，凡汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 500系貨車，即享20萬元購車金優惠；若購買HINO 700系貨車，即享30萬元購車金回饋。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Hino和泰汰舊換新優惠延續至12月31日止，汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 500系貨車，即享20萬元購車金優惠；若購買HINO 700系貨車，即享30萬元購車金回饋。

Jaguar Land Rover
 台灣捷豹路虎9月份推出5年安心禮遇購車優惠，旗下Range Rover、Defender、Discovery與Jaguar等指定車款享5年0利率分期優惠、5年原廠保固及5年原廠保養服務。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲JLR台灣捷豹路虎針對Range Rover、Defender、Discovery與Jaguar等指定車款享5年0利率分期優惠、5年原廠保固及5年原廠保養服務。

KIA
台灣森那美起亞9月入主指定車款，即享高額0利率、再贈丙式車體險與專屬配件組等多樣優惠，包括Smith Bella隔熱紙、5年不限里程原廠保固、前後行車記錄器。其中Sorento、Carnival也提供100萬0利率優惠，商用車卡旺K2500全車系加贈電子後視鏡、4年12萬原廠保固等。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲KIA台灣森那美起亞9月入主指定車款，即享高額0利率、再贈丙式車體險與專屬配件組等多樣優惠。

Luxgen
納智捷9月針對n7電動休旅推出購車優惠，入主全車型贈送人氣夏日旅行套組（V2L充電器、旅充、車載充電地圖等，價值31,000元）、4年最高20%充電點數回饋，指定車型n⁷ 亮點版、n⁷ LR 全車型享100萬低利率分期專案，最高可享超過16萬優惠。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7入主想人氣夏日旅行套組，指定車型最高享超過16萬優惠。

Mazda
台灣馬自達9月針對CX-5推出100萬元0利率優惠、加贈第4年至第7年延長保固。旗下Mazda2、Mazda3、CX-3、CX-30、CX-60、CX90也提供5年原廠保固優惠。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達9月針對CX-5推出100萬元0利率優惠、加贈第4年至第7年延長保固。

TOYOTA
TOYOTA和泰9月全車系指定車款享高額0利率、5年延長保固（限連續準時定保者），全車系（除bZ4X外）想汰舊換新最高5萬補助。另外也針對Crown提供120萬24期低利1.88%優惠。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA和泰全車系指定車款享高額0利率、5年延長保固（限連續準時定保者）。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車即日起至10月31日止舉辦「Subaru 2025感謝祭」，包括清潔保養、底盤零件、胎壓偵測、CVT濾網及STI經典等多重優惠，同時還提供滿額禮優惠，贈品包括束口後背包、車用置物桶、車用收納箱等，數量有限送完為止。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸台灣意美汽車提供配備升級、分期優惠。

馳加
馳加汽車服務中心即日起至10月31日止推出年度回饋活動，期間至馳加汽車服務中心官網指定銷售店點（不含電商通路），單筆購買4條15吋（含）以上米其林或百路馳輪胎，並於購買門市掃描活動QR Code，進入台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成【馳加把你放進心坎禮】活動頁面之消費登錄程序，即可獲得質感LED自動雨傘、輪胎溝深器、二合一車窗擊破器等實用好禮。

▲9月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲馳加推出年度回饋活動，於馳加汽車服務中心官網指定銷售店點（不含電商通路），單筆購買4條15吋（含）以上米其林或百路馳輪胎送實用好禮。

