Suzuki「日規Address 125」改款亮相！油箱、車廂加大保留踩發桿

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki日本推出新款Address 125，此次油箱、車廂空間都增加，並具有新的定位燈、尾燈組。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki二輪部門將於9月10日發表新款Address 125，這款速可達具有經典都會風格、同時也保留改款前的圓潤車身設計，此次增添新的定位燈、後尾燈，原廠也加大油箱容量、並具有雙掛勾等便利設備，當地售價為280,500日圓（折合新台幣約5.8萬）。

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新Address 125具有新的U型定位燈，尾燈，並且有雙掛勾設計。

日規新Address 125具有專屬U型定位燈、後尾燈，同時車身也具有3D電鍍廠徽、頭燈邊框，另外也有平坦寬廣的腳踏空間，標配後行李箱架，車尾則有油箱蓋設計，不用打開坐墊即可加油，原廠還加大油箱容量（從5.0L增加至5.3L），車廂空間也從21.8L增加至24.4L。

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Address 125。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新Address 125同樣保留踩發桿機構，具有油箱蓋設計、怠速熄火等設計。

動力上，Address 125搭載124c.c.空冷單缸SOHC SEP（Suzuki Eco Peformance）引擎，具有最大馬力8.4匹／6,500rpm、最大扭力1.0公斤米／5,000rpm，原廠也優化凸輪軸，提高低速、中速的扭力，具有怠速熄火、腳發桿機構等，日本國土交通省平均油耗可達53.4km／L。

