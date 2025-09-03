ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW「第3代氫燃料動力」開發中！高性能、體積更小　最快2028上市

▲BMW第3代氫燃料動力系統。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW第3代氫燃料動力系統即將做好量產準備，預計在2028年就會上市。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW集團宣布，旗下Steyr工廠目前已為氫燃料電池量產做好準備，屆時BMW第3代氫能驅動系統將在2028年於Steyr工廠生產，目前已和慕尼黑據點開始製造首批原型車，其他驅動零件則會來自Landshut工廠。

BMW表示，首款氫燃料電池量產車將在2028年上市，將為產品組合增添另一款高效、高性能、零排放的動力系統。事實上，BMW在2014年就推出535iA氫動力車款，當時是以TOYOTA系統；而第2代氫燃料系統則用於iX5氫動力試點車隊，該系統則是BMW自主開發、燃料電池則由TOYOTA提供。

▲BMW第3代氫燃料動力系統。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW第3代氫燃料動力系統。（圖／翻攝自BMW）

▲第3代BMW氫動力系統則更小巧、效率更高，空間減少25%，可無縫整合至其他車輛架構中。

最新第3代BMW氫動力系統則更小巧、效率更高，空間減少25%，能量密度也提升，並可無縫整合至未來的車輛架構中，續航力與動力輸出也有提升、能耗則更少，不過詳細數據則尚未公布，僅表示目前Steyr工廠已在改造廠房、建立新的試驗及生產設備。

至於BMW Landshut工廠則將負責生產燃料電池的關鍵零件，像是氫動力車款的BMW Energy Master能源管理系統，該系統可控制400-800V的電能、並可充當高壓電池的數據介面，預料2026年5月下旬就會開始生產。

關鍵字：汽車氫燃料FCEVBMW寶馬Steyr慕尼黑第3代零排放續航能耗

