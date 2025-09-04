Suzuki推「新全球戰略休旅」！2油電動力、高階版本還有通風椅

▲Suzuki於印度推出Victoris新休旅，該車採全球戰略定位，後續將外銷其他市場。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

印度Suzuki推出全新休旅Victoris，該車由印度Kharkhoda工廠生產，屬於全球戰略車型，後續將出口外銷全球100多個市場，新Victoris也提供3款動力，包括1.5升輕油電、Hybrid油電及CNG瓦斯動力等。

▲Victoris尺碼與Grand Vitara相近，在印度市場屬旗艦車型，提供輕油電、油電及瓦斯動力。



Suzuki Victoris搭載Heartect平台，尺碼為4,360mm x 1,795mm x 1,655mm，軸距2,600mm，與Grand Vitara相當，儘管在歐洲屬於中小型休旅級距，不過在印度市場則是旗艦定位。外觀上具有銳利線條，採LED頭尾燈組，搭配17吋輪圈，視覺也相當新穎。

座艙則採10.1吋中控螢幕，並提供全景天窗、64色氛圍燈、手機無線充電板，高階車型還有雙前座通風座椅、harman kardon音響、360度環景、Alexa語音助理與電動尾門等，並具有Level 2駕駛輔助功能。

▲高階車型還有雙前座通風座椅、harman kardon音響、360度環景、Alexa語音助理與電動尾門等，並具有Level 2駕駛輔助功能。



在三種動力編成下，其中以油電車型輸出最大，採1.5升汽油引擎結合電動馬達、6速自排及Allgrip全輪驅動系統，具有綜效馬力115匹／14.4公斤米扭力，目前已在印度開放預購，也是Suzuki在印度市場中配備最豐富的休旅車款。