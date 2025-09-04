ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 已正式宣布，量產版 ID.2 all concept 將以 ID. Polo 之名上市，並同時推出高性能 ID. Polo GTI。這代表品牌經典 Polo 名稱將延伸至電動世代，並且首次讓 GTI 性能徽章出現在純電車型上。Volkswagen 表示，這項命名策略將持續應用於後續電動化產品，例如未來不排除出現 ID. Tiguan 等新成員。首批 ID. Polo 與 ID. Polo GTI 偽裝車，已於慕尼黑 IAA Mobility 車展展出，預計 2026 年初於歐洲上市。

在外觀上，ID. Polo 延續了概念車設計，整體比例與現行 Polo 相近，但透過電動平台帶來更短的前後懸與更長的軸距，營造出不同於燃油世代的俐落姿態。車長 4,053 mm、寬 1,816 mm、高 1,530 mm，比傳統 Polo 更寬更高，使車內空間表現有所提升。車頭採用封閉式格柵，搭配貫穿式 LED 燈條，呈現出與 ID 家族一致的未來感；相較於傳統油車 Polo 以單純的水平水箱護罩作為辨識特色，ID. Polo 的設計更著重流線和空氣力學。車尾則保持小鋼砲般的緊湊比例，但燈組造型更簡潔，並融入電動車特有的銜接式燈帶，視覺上比燃油 Polo 更具科技氣息。

至於 GTI 性能版本，外觀設計則更為激進，換上專屬前後保桿、大尺寸進氣口與前擾流板，輪拱也帶有細微外擴，並搭配多輻運動化鋁圈與尾門雙層擾流翼，營造出比標準車型更低趴的動態感。雖然少了傳統 GTI 的蜂巢格柵與排氣尾管，但透過紅色飾條與 GTI 徽章點綴，依舊保留了品牌性能血統的精神，只是轉化成電動世代的新語彙。

動力配置方面，ID. Polo 採用 MEB Entry 純電平台，入門版本搭載單馬達前輪驅動，GTI 則預計輸出 223 匹馬力，未來還有望追加 Clubsport 性能衍生車型。雖然缺少傳統 GTI 車型的渦輪聲浪與排檔操作樂趣，但 Volkswagen 強調，ID. Polo GTI 將透過即時電動扭力與底盤調校，帶來同樣純正的駕馭感受。

Volkswagen 已確認 ID. Polo 將於 2026 年初在歐洲市場上市，北美則不會導入。與此同時，品牌也在慕尼黑同步發表 ID. Cross Concept，這款小型電動 SUV 將在 2026 年底推出，成為 T-Cross 的電動化對應車款。藉由延續 Polo 與 GTI 的經典名稱，Volkswagen 顯然希望讓電動世代與品牌歷史形成連結，進一步降低消費者在轉換過程中的陌生感。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯ID.2Polo電動掀背鋼砲GTI汽車新車

