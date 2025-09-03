ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW「免戴安全帽電動機車」概念亮相！防滾籠上身騎起來更自由

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Motorrad 於慕尼黑車展前夕推出全新 Vision CE 概念電動機車，正式亮相時間訂於 9 月 8 日。這款概念車採用座椅與滾籠設計，讓使用者在騎乘時理論上可免除頭盔與傳統防護衣的需求，BMW 表示這將帶來更輕鬆自在的騎乘體驗，強調「隨性、無拘束的騎行感受」。

外觀設計上，Vision CE 延續 BMW CE 04 的現代感，同時融入類似代步車的元素。前端保留相對傳統的造型，並由兩根方形支架環繞車手，形成滾籠結構以提升安全性。車頭配備細長型 LED 頭燈，滾籠上另設輔助燈，並搭配小型風鏡以減少風阻。整體車身採用管狀設計，並於下方加入中置導流板，使外觀線條更具層次感。BMW 表示，未來車主可針對 Vision CE 進行個性化改裝，例如安裝可拆式藍牙喇叭、透明車頂或後方行李架。

騎士座椅設計同樣創新，整合靠背、頭枕及安全帶，並於頭枕上方設置金屬網格作為額外保護層。操控部分搭配傳統把手與大型數位儀表，腳踏位置明顯且配有覆蓋充電插座，維持騎乘便利性與安全性。BMW 強調，Vision CE 配備「平衡功能」，能在靜止狀態下自動保持車身平衡，提高騎乘安全與操控穩定性。

BMW Motorrad 對於動力系統並未透露過多細節，但確認 Vision CE 為純電動平台，並將整合多項智慧駕駛與便利功能，以提供使用者更高自由度的出行方式。整體而言，這款概念車雖然外觀保留一定實驗性風格，但在安全性、數位化與個性化設計方面展現 BMW 對未來城市出行的構想。

Vision CE 的推出不僅延伸了 BMW Motorrad 在電動二輪車市場的佈局，也反映出品牌對都市短途移動工具的重新思考。隨著慕尼黑車展正式揭幕，BMW 將進一步展示這款概念車的實際騎乘體驗與更多設計細節，為電動摩托車市場注入新想像。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬Motorrad電動概念速克達重機摩托車機車新車

