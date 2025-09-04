Suzuki借力TOYOTA「推新7人座MPV」！日本售價折合新台幣64萬

▲Suzuki推出新年式Landy！來自大名鼎鼎的TOYOTA Noah。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

日本剛上市新TOYOTA Noah、Voxy，而作為OEM雙生車的Suzuki Landy也跟進推出新年式，提供1.8升油電、2.0升汽油兩種配置，當地售價折合新台幣64萬！

▲動力維持2種選擇。

外型上，Suzuki Landy就是直接複製貼上TOYOTA Noah而來，差別換上Suzuki招牌Logo，原本 Landy 提供 5 種顏色，這次新年式取消2種配色，剩下常見的銀灰色、黑色，以及新年式增加的鉑金白。

Suzuki Landy與TOYOTA Noah、Voxy相同維持1.8升油電、2.0升汽油配置，具有前驅、4WD四驅可選，入手價323萬日圓，折合新台幣64萬。

雖然新年式有小幅調漲10萬日圓售價，但至 Suzuki也不是毫無誠意，跟進TSS 3.0安全防護系統，過去盲點偵測、下車安全警示、以及自動煞車輔助等需選配項目，新年式改成標配，多少讓漲價看起來合理一點。

其實在日本，Landy的定位比TOYOTA Noah 更小眾，不追求品牌光環的家庭反而更喜歡它。外觀較低調、配備實用、動力與 Noah／Voxy 相同，價格略微親民，對注重功能性和實用性的消費者來說，是一個不錯的選擇。