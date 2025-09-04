ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲福特國產化Territory休旅近日現身環境部使用中機動車輛噪音名單。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前傳聞不斷後，台灣福特六和新Territory中型休旅近日也現身環境部使用中機動車輛噪音資料名單中，預計將有1.5升汽油渦輪、Hybrid油電動力。

這款即將國產化生產的福特Territory今年6月才迎來小改款，車身尺碼為4,685mm x 1,935mm x 1,706mm，軸距2,726mm，屬於中型休旅級距，同時外型也換上新的LED頭燈、保桿與水箱護罩，帶來耳目一新的視覺。

▲福特Territory。（圖／翻攝自環境部）

▲福特Territory預料將有汽油渦輪、油電兩種動力。（圖／翻攝自環境部）

從海外車型來看，Territory座艙採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，具有無線Apple Carplay、OTA遠端韌體更新、Level 2駕駛輔助系統等，後行李廂空間達448-1,422公升。

動力上將有1.5升汽油渦輪、1.5升油電動力，前者具167匹最大馬力／26.5公斤米扭力，油電車型則是213匹／32.1公斤米扭力，平均油耗為19.6km／L。目前還不確定台灣規格如何，還需以福特六和公布為主。

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲Territory座艙採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，具有無線Apple Carplay、OTA遠端韌體更新、Level 2駕駛輔助系統等。

關鍵字：汽車休旅福特Ford六和Territory國產SUV環境部機動車輛渦輪油電

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

