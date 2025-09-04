ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉今（4）日一口氣發表7代勁戰、CUXiE綠牌電動機車及新一代NMAX 155，其中勁戰更提供125c.c.、155c.c兩種排氣量。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

YAMAHA台灣山葉今（4）日一口氣發表7代勁戰、CUXiE電動機車及新一代NMAX 155三款新車，其中勁戰提供125、155兩種排氣量，125機種車名為Cygnus X，155機種為Cygnus XR，具有可變色溫頭燈、Smart Key智慧手機解鎖、掛瓶後避震等好料，售價為自94,500元起。台灣山葉也表示，新7代勁戰125機種將於10月交車、155機種則會落在12月。

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉7代勁戰Cygnus X預計在10月開始交車，155c.c.的Cygnus XR則會落在12月。

新7代勁戰採魚眼LED頭燈（2近1遠），全車為LED燈具，亮度較前代提升150%；車頭2側具有垂直勾勒的日行燈條，結合充滿銳利線條的龍頭斜板、以及Cygnus X字樣的一體式側殼向車尾延伸後扶手等，展現勁戰車系的運動速克達定位。

▲台灣山葉7代勁戰。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉7代勁戰。（圖／記者林鼎智攝）

▲7代勁戰提升制動性能，升級267mm碟盤、加大卡鉗活塞，車廂空間則具有28公升，另外也將飛旋踏板後移59mm，提供更好的乘坐舒適性。

配備上，新7代勁戰採全新開發的DL8車架，在重量不變下提升19%縱向剛性，原廠也調整拉桿槓桿比，提供更好的煞車手感，並加大前碟盤至267mm，同時卡鉗活塞也加大，提供更好的制動，並具有座廂容積達28公升。另外，新7代勁戰也配備可變色溫頭燈、雙槍掛瓶後避震（155機種）、Smart Key手機鑰匙等先進配備。

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉7代勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲7代勁戰提供豐富車色選擇，155機種更多了可變色溫頭燈、雙槍掛瓶後避震、Smart Key手機鑰匙功能。

CUXiE電動機車方面，承續「方中帶圓」經典元素，燈具縮小更流線，同時提供單電池、雙電池選擇，全車LED燈具，並具有720mm加長座墊、29.6L車廂空間及100公斤輕量車重，另外也有倒車輔助功能，是台灣山葉首款綠牌電動機車。

新CUXiE與Gogoro EZZY共用相同架構，最大輸出為2.5kW、純電行駛里程則有39公里、83公里，能效測試值皆為28.6公里／kW。

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲新CUXiE共有單電池、雙電池版本，動力輸出為2.5kW，屬於綠牌電動機車，具有輕量化車重、倒車輔助功能等。

新一代NMAX 155提供4車色，外型具有MAX家族設計，配備全彩TFT雙螢幕及YECVT電子控制CVT技術，後者具有都會通勤的T模式、熱血運動的S模式，可由騎士操作手把，提供Y-Shift 3段控制，適合爬坡、超車、甚至是類似下坡檔煞的功能。

新NMAX 155動力搭載Blue Core 155c.c.水冷引擎，具有鍛造活塞、滾針搖臂、VVA可變氣門系統等，最大馬力為15.36匹／1.4公斤米扭力。

▲台灣山葉勁戰發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉勁戰發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新一代NMAX 155配備全彩TFT雙螢幕及YECVT 電子控制CVT技術，可提供騎士3段控制，滿足爬坡、超車等需求。

