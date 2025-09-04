ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣OPEL「7人座MPV」首批10月底交車　9月限時加碼再優惠

▲OPEL COMBO。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL首批COMBO將於10月底交付，總代理歐吉汽車也推出限時優惠。（圖／資料照、翻攝自OPEL，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

OPEL台灣總代理歐吉汽車繼7月發表OPEL COMBO後（報導請點此），市場接單踴躍，歐吉汽車也預告首批交車將在10月底，同時為了慶祝導入台灣3周年，9月也推出限時優惠，期間入主OPEL COMBO提供60萬36期零利率、加贈5年／15萬公里延長保固。

OPEL COMBO具有同級唯一Intelli-Lux LED矩陣式頭燈，提供5人座（126.9萬）、7人座（133.9萬）車型選擇，動力則採單一1.5升BlueHDi柴油引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力130匹／30.6公斤米扭力，平均油耗達19.8km／L。

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL COMBO採單一長軸車型，提供5人座、7人座選擇。

為慶祝導入3周年，歐吉汽車也在9月推出3周年特惠專案，除了針對OPEL COMBO提供60萬36期零利率、加贈5年／15萬公里延長保固外，其他車型如Mokka、GrandLand、Astra等也加贈全車鍍膜與國內旅宿券。

▲Opel Combo。（圖／翻攝自Opel）

▲為慶祝導入台灣市場3周年，OPEL歐吉汽車也推出9月限時優惠，購車加碼全車鍍膜、國內旅宿券。 

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

