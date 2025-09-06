【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

▲本周不少車廠忍不住了！開始祭出有感折價促銷；YAMAHA推出7代勁戰。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

關稅還在蓋牌，讓台灣車市冷颼颼，堪稱台灣近12年來車市最低點，不少車廠為了解凍低迷的車市，搭上有感的9月促銷，Nissan、福斯等進口休旅都推出折價促銷，且國產納智捷亦有16萬相當有感的折價；2輪新車本周焦點莫過於期待已久的7代YAMAHA勁戰終於上市！

▲Kicks、X-Trail e-Power分別有15、17.1萬折價。

台灣Nissan兩款Kicks、X-Trail e-Power 9月續推有感促銷（連結），X-Trail e-Power、Kicks e-Power都享有新政策10萬補貼，X-Trail e-Power最低129.8萬就能入手，Kicks e-Power來到84.8萬。

▲Tiguan Allspace末代出清價，直接下殺40萬。

台灣福斯Volkswagen也很殺（連結）！24年式「7人座休旅」Tiguan Allspace推出現金下殺40萬元優惠，入手門檻來到129.8萬，堪稱相當有感的末代出清，而速霸陸Subaru同樣也針對舊款Forester、23年式的WRX祭出高達20萬的折價出清。

▲納智捷n7指定車型享有16萬折價。

台灣納智捷n7不落人後（連結），納智捷n7售價99.9～149.9萬，9月促銷針對指定車型享有16萬折價，而油車URX Neo、U6 Neo於9月購車最低入手價僅要75.9萬，同時9月開學季預約來店試乘全車系，即有機會獲得Switch 2。此外活動期間全車系皆享「100萬高額低利率分期」方案。

▲7代勁戰來了！搶搭開學季換新車。

YAMAHA台灣山葉一口氣發表7代勁戰（連結）、CUXiE電動機車及新一代NMAX 155三款新車，其中勁戰提供125、155兩種排氣量，125機種車名為Cygnus X，155機種為Cygnus XR，具有可變色溫頭燈、Smart Key智慧手機解鎖、掛瓶後避震等好料，售價自94,500元起。