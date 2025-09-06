Volvo「豪華旅行車V90」宣布停產！休旅車成主流徹底改變市場格局

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 宣布旗下旗艦旅行車 V90 將於 2025 年 9 月正式停產，原廠不會推出直接後繼車型，甚至有意全面退出旅行車市場。這項決定意味著延續數十年的品牌傳統逐漸走向終點，也反映出 SUV 成為主流後，旅行車在全球市場的生存空間愈來愈小。

Volvo 執行長 Jim Rowan 受訪時證實，最後一台 V90 將在 9 月完成組裝，並暗示 V60 未來也可能面臨同樣命運。雖然 V60 目前仍維持生產，短期內消費者仍可選購，但隨著產品週期結束，下一代車型的前景並不樂觀。當被問及是否會全面放棄旅行車時，Rowan 語帶肯定地表示，SUV 透過更高的車身設定已經改變市場格局。

雖然 V90 即將退場，但同平台的 S90 仍在特定市場繼續販售。今年初 S90 在中國大陸完成第二次小改款，並將持續於當地及部分亞洲市場提供。不過在全球產品規劃上，Volvo 已以純電 ES90 逐步取代燃油 S90，這款新車採五門掀背設計，兼顧豪華氛圍與更佳的實用性。

值得注意的是，Volvo 近期重啟 XC70 之名，但新車已不再是旅行車，而是定位為 SUV，搭載長續航插電式油電混合系統，主攻中國大陸市場。至於旅行車退出後的空缺，Rowan 透露 XC60 未來可能會透過調整定位來吸引原本傾向旅行車的消費者。

隨著 V90 停產，德系豪華品牌等於少了一個主要對手。BMW 5 Series Touring、Audi A6 Avant 與 Mercedes-Benz E-Class Estate 仍堅守市場，並且在中型級距還有對應 V60 的 Touring 與 Avant 車型。尤其在歐洲，旅行車依舊受到許多買家青睞，主流品牌持續提供完整陣容，對抗 SUV 的全面壓力。

從產品屬性來看，SUV 擁有較高的座姿與更方便的上下車設計，搬運重物時也更輕鬆，但旅行車通常具備更輕盈的重量、更低的價格以及更高的油耗效率，部分跨界化旅行車甚至能提供與 SUV 相當的離地高度。然而在全球市場，SUV 的普及讓旅行車逐漸式微，加上部分消費者誤以為 SUV 天生更安全，也進一步加速旅行車的退潮。

對 Volvo 而言，V90 的停產並非單一車型的結束，而是品牌全球產品規劃的一部分。原廠強調這是依循「全球週期計畫」進行的調整，核心方向將更集中於跨界與 SUV。隨著市場走勢明確轉向，曾經代表北歐設計精神與實用豪華的 V90，終究還是難以逆轉 SUV 帶來的浪潮。