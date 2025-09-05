ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

▲保時捷電動Cayenne有無線充電。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷推出無線充電，並確認Cayenne電動休旅將成為首搭車款，預計明年就會上市。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）推出電動車Wireless Charging無線充電技術，將成為首家配備11kW一體式底板充電系統的汽車品牌，並預告全新電動Cayenne將成為首款提供訂購車型，該無線充電底板將在明年開始販售。

據保時捷統計，旗下電動車約75%都在家中充電，也讓保時捷看到無線充電的需求，該無線充電底板為117cm x 78cm x 6cm，可安裝在車庫、車棚及露天車位，只要連接電源即可使用。

▲保時捷電動Cayenne有無線充電。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷電動Cayenne有無線充電。（圖／翻攝自Porsche）

▲該無線充電板重50公斤，尺寸為117cm x 78cm x 6cm，可提供11kW功率，並支援遠端韌體更新。

不過這項無線充電技術也需要車輛硬體配合，新Cayenne電動休旅（內部代號E4）將會是首款採用無線充電裝置的車型。接收器裝置位於車身底部及前輪之間，充電時只需要將Cayenne停在底板上方即可，車輛也會自動降低車高（意即電動Cayenne將配備電子氣壓懸吊）進行充電，該充電底板也設有動態感應器及異物檢測功能，若有動物進入車輛與底板之間、或金屬物體位於底板上發熱，將會自動中斷充電。

保時捷無線充電底板重量為50公斤，具有LTE及WLAN模組，支援遠端韌體更新功能，另外也經過戶外環境、TÜV Süd測試，通過CE、UL安全及環保認證，明年將率先於歐洲上市，後續也在全球市場販售。

▲保時捷電動Cayenne有無線充電。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷電動Cayenne有無線充電。（圖／翻攝自Porsche）

▲只要將車輛開到底板上，車輛也會自動降低車高進行充電。

關鍵字：汽車保時捷Porsche無線充電底板Cayenne電動休旅E4慕尼黑IAA

