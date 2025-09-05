ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

▲福斯Tiguan Allspace。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯汽車針對24年式Tiguan Allspace車型祭出限時出清價，現金下殺降價40萬。（圖／翻攝自Volkswagen、Subaru）

記者林鼎智／綜合報導

台灣新車市場低迷，9月也是新年式車型更新之際，台灣福斯汽車（Volkswagen）公布9購車促銷，除了有高額分期優惠外，也針對24年式「7人座休旅」Tiguan Allspace推出現金下殺40萬元優惠。

台灣福斯汽車針對24年式的5+2人座休旅Tiguan Allspace車型出清，不論是入門Elegance、中階Elegance Premium、頂規R-Line Performance車型都提供現金下殺40萬元優惠，使入手價來到129.8萬元，即具有雙前座通風椅、4輪驅動及靈活空間；中階Elegance Premium則是139.8萬，配備上多了雙前座電動座椅（含記憶功能）、 harman kardon音響等，頂規R-Line Performance版本則具有專屬運動化套件、全景天窗及DCC主動式底盤控制系統，限時出清價169.8萬，大幅降低入主德系7座休旅的門檻。

除了德系品牌外，日系休旅也有舊年式促銷，速霸陸（Subaru）總代理台灣意美汽車，也在9月針對24年式Forester祭出優惠，其中2.0 i-L EyeSight車型為102.8萬、並升級電動尾門、環景影像系統；而2.0 i-S EyeSight 與2.0 i-S EyeSight森黑版則是109.8萬、還升級環景影像系統與前後行車記錄器，並加贈5年或12萬公里延長保固。

▲Forester。（圖／翻攝自Subaru）

▲日系進口休旅方面，速霸陸台灣意美汽車也針對Forester提供配備升級、限時優惠價。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅福斯VolkswagenVWSubaru速霸陸Forester年式指定車型升級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Volvo「旗艦電動房車」開始量產！續航最高700km、折新台幣286萬起

Volvo「旗艦電動房車」開始量產！續航最高700km、折新台幣286萬起

最新文章

Volvo「新旗艦電動房車」量產2025-09-05

台灣「Nissan進口2款油電休旅」最多大砍17萬2025-09-05

保時捷推出無線充電技術2025-09-05

台灣福斯7人座休旅降價40萬出清2025-09-05

「LEXUS LBX小休旅」推限量特別款2025-09-05

HONDA「全新油電不便宜」台灣真能賣得動2025-09-05

歐美自排車市佔狂飆手排成瀕危物種2025-09-04

三菱「PHEV油電休旅」改良升級2025-09-04

台灣福特新中型休旅環境部資料2025-09-04

台灣YAMAHA「7代勁戰」上市2025-09-04

熱門文章

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」2025-09-04

歐美自排車市佔狂飆手排成瀕危物種2025-09-04

台灣YAMAHA「7代勁戰」上市2025-09-04

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉2025-09-04

台灣OPEL COMBO首批10月底交車2025-09-04

9月購車「進口、國產休旅」拼了2025-09-03

三菱「PHEV油電休旅」改良升級2025-09-04

HONDA「全新油電不便宜」台灣真能賣得動2025-09-05

台灣現代新增Staria貨車、露營車2025-09-03

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座2025-09-01

相關新聞

「LEXUS LBX小休旅」推限量特別款採1.5升油電！外觀、內裝更精緻

「LEXUS LBX小休旅」推限量特別款採1.5升油電！外觀、內裝更精緻

三菱「PHEV油電4驅休旅」改良！內裝質感提升、輔助功能再優化

三菱「PHEV油電4驅休旅」改良！內裝質感提升、輔助功能再優化

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

台灣OPEL「7人座MPV」首批10月底交車　9月限時加碼再優惠

台灣OPEL「7人座MPV」首批10月底交車　9月限時加碼再優惠

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」台灣有望等明年國產！1.8、2.0升雙動力

TOYOTA「新7人座MPV日本開賣」台灣有望等明年國產！1.8、2.0升雙動力

歐美自排車市佔率狂飆「手排已成瀕危物種」！駕駛樂趣不敵方便性

歐美自排車市佔率狂飆「手排已成瀕危物種」！駕駛樂趣不敵方便性

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉！台灣導入機率高

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉！台灣導入機率高

台灣OPEL「7人座MPV」首批10月底交車　9月限時加碼再優惠

台灣OPEL「7人座MPV」首批10月底交車　9月限時加碼再優惠

9月購車優惠「進口、國產休旅」拼了！CR-V、n7電動車優惠逾16萬

9月購車優惠「進口、國產休旅」拼了！CR-V、n7電動車優惠逾16萬

三菱「PHEV油電4驅休旅」改良！內裝質感提升、輔助功能再優化

三菱「PHEV油電4驅休旅」改良！內裝質感提升、輔助功能再優化

HONDA「全新油電雙門不便宜」台灣真能賣得動？有望年底台北車展先亮相

HONDA「全新油電雙門不便宜」台灣真能賣得動？有望年底台北車展先亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366