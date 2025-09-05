降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

▲台灣福斯汽車針對24年式Tiguan Allspace車型祭出限時出清價，現金下殺降價40萬。（圖／翻攝自Volkswagen、Subaru）



記者林鼎智／綜合報導

台灣新車市場低迷，9月也是新年式車型更新之際，台灣福斯汽車（Volkswagen）公布9購車促銷，除了有高額分期優惠外，也針對24年式「7人座休旅」Tiguan Allspace推出現金下殺40萬元優惠。

台灣福斯汽車針對24年式的5+2人座休旅Tiguan Allspace車型出清，不論是入門Elegance、中階Elegance Premium、頂規R-Line Performance車型都提供現金下殺40萬元優惠，使入手價來到129.8萬元，即具有雙前座通風椅、4輪驅動及靈活空間；中階Elegance Premium則是139.8萬，配備上多了雙前座電動座椅（含記憶功能）、 harman kardon音響等，頂規R-Line Performance版本則具有專屬運動化套件、全景天窗及DCC主動式底盤控制系統，限時出清價169.8萬，大幅降低入主德系7座休旅的門檻。

除了德系品牌外，日系休旅也有舊年式促銷，速霸陸（Subaru）總代理台灣意美汽車，也在9月針對24年式Forester祭出優惠，其中2.0 i-L EyeSight車型為102.8萬、並升級電動尾門、環景影像系統；而2.0 i-S EyeSight 與2.0 i-S EyeSight森黑版則是109.8萬、還升級環景影像系統與前後行車記錄器，並加贈5年或12萬公里延長保固。

▲日系進口休旅方面，速霸陸台灣意美汽車也針對Forester提供配備升級、限時優惠價。