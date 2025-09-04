三菱「PHEV油電4驅休旅」改良！內裝質感提升、輔助功能再優化

▲日本三菱針對Outlander PHEV推出新年式改良升級，主要針對內裝材質、駕駛輔助功能優化。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）針對Outlander PHEV插電式油電車型進行改良升級，此次更新主要著重在內裝、升級駕駛輔助功能，當地售價自5,294,300日圓至6,716,600日圓不等，折合新台幣約109.5萬至139萬。

新Outlander PHEV此次重新設計中控台，提升豪華質感，並擴大中央扶手面積，讓乘坐時「饋手」更舒適；另外原廠也增添USB Type-C插孔，並修改置杯架位置，增添更多便利性。

▲此次改良針對內裝材質提升，其他像是12.3吋中控螢幕、雙前座通風及Yamaha音響系統等都維持標配。



另外，新Outlander PHEV的防誤踩油門輔助系統在倒車時除了透過傳統的超音波傳感器外，也使用倒車鏡頭，使該功能也能具有行人偵測效能。其他像是12.3吋中控螢幕、雙前座通風及Yamaha音響系統等同樣都維持標配。動力上皆採2.4升MIVEC汽油引擎，搭配雙馬達、22.7kWh電池、CVT變速箱，具有純電續航102-106公里表現。

三菱Outlander PHEV最早於2013年上市，是全球首款4驅PHEV插電式油電休旅，第2代車型則在2021年上市，以「Majestic」設計理念帶來展現品牌電動化及4驅技術，直到2024年10月也迎來重大升級，包括升級電池容量、帶來更多續航里程並提升加速性能外，也在內外觀優化下提供更精緻的駕駛感受。

▲Outlander PHEV也是2024年日本PHEV類別中銷量第一的車款。