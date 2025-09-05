ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「台灣Volvo新任帥總裁」林裕凱首亮相！改款XC90休旅295.6萬起上市

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo新任總裁林裕凱今（5）日於XC90改款發表會中首度亮相，並預告明年還會導入XC60、EX90電動休旅。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣Volvo新任總裁林裕凱今年7月上任，帥氣外型引起熱烈話題，今（5）日也正式於新XC90發表會首度亮相，新總裁林裕凱表示，在貨物稅減徵確定下，對第4季衝刺銷量充滿信心，另外也預告台灣Volvo明年還會導入新款XC60、EX90旗艦電動休旅。

新XC90旗艦休旅售價編成
B5 Plus：296.6萬
B5 Ultra：337.1萬
T8 Ultra：377.6萬

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次二度小改款XC90共有雙動力、3車型，售價自295.6萬起。

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新任Volvo總裁林裕凱首度於發表活動中露面，並在貨物稅條例確定下，對第4季新車銷量衝刺充滿信心。

此次發表的XC90為二度小改款車型，共有B5 Plus、B5 Ultra、T8 Ultra三車型，升級不加價，售價分別為296.6萬、337.1萬、377.6萬，其中新XC90新增野莓紅車色、換上菱層紋水箱護罩、新款「雷神之鎚」Matrix矩陣頭燈，尾燈也採燻黑處理，並搭配新廠徽標誌，提供20、21吋鋁圈樣式。

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新XC90換上菱層紋水箱護罩，新增野莓紅車色，同時也換上新的雷神之鎚頭燈。

車艙則在儀錶板、門飾板與全新11.2吋直立式觸控螢幕採全新設計，進一步提升質感，其中11.2吋Google影音系統也具備OTA遠端韌體更新，螢幕面積增加55%、提供直覺操作，同時也具有15W手機無線充電板、水晶排檔桿等，Ultra車型還具有Bowers & Wilkins頂級音響系統、3區恆溫空調等。

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新XC90座艙升級11.2吋直立式觸控螢幕，具OTA遠端韌體更新、直覺操作流程。

動力則有B5、T8兩種編成，共3車型等級，其中B5採2.0升汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、8速手自排，最大馬力250匹／36.8公斤米扭力；T8插電式油電車型則以2.0升渦輪引擎結合145匹後軸電動馬達、18.8kWh電池組成，具有綜效馬力455匹／72.3公斤米扭力。

▲Volvo帥總裁、XC90上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣Volvo也預告明年將導入改款XC60、EX90旗艦電動休旅。

