Volvo「旗艦電動房車」開始量產！續航最高700km、折新台幣286萬起

▲Volvo全新旗艦電動房車ES90近日於歐洲正式量產，預計年底前可首批交車。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在今年3月發表後，Volvo全新「旗艦電動房車」ES90近日已在歐洲開始量產，該車也是首款搭載800V平台、並且續航力最高、充電速度最快的電動車。

新ES90目前已在歐洲開放預訂，最快在年底前開始首批交車，後續也會在亞太市場販售。ES90採用SPA2平台，車長破5米、軸距3,098mm，車尾採掀背式尾門設計，提供495-733公升後行李廂容積，車頭也有小型前置物空間。

▲ES90是目前Volvo續航最高的電動車款，車尾採掀背式尾門設計、軸距也比BMW i5略長。



座艙內ES90採用9吋數位儀表、14.5吋直立式中控螢幕、Google影音系統，具有4區恆溫空調、Bowers & Wilkins音響、全景玻璃車頂等配備。提供單馬達後驅、雙馬達全驅共3車型，入門版本採92kWh電池，具有329匹最大馬力、400公里續航力。

中階雙馬達車型則採102kWh電池，最大馬力442匹、最大續航達700公里；至於頂規版本更來到670匹最大馬力、0-100km／h加速僅需3.9秒，所有車型皆可支援350kW快充，目前歐洲預售價自69,650英鎊起（折合新台幣約286萬），競爭對手包括BMW i5、賓士EQE、特斯拉Model S等。

▲ES90共有3車型，目前預售價自69,650英鎊起（折合新台幣約286萬），競爭對手包括BMW i5、賓士EQE、特斯拉Model S等。