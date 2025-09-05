BMW「全新世代電動休旅iX3」問世！續航力上看805KM充電功率再升級

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 今 (9/5) 日宣布全新世代 iX3 正式登場，這款純電 Sports Activity Vehicle (SAV) 不僅是品牌首款「Neue Klasse」世代量產車，更肩負開啟新時代駕馭體驗的任務。透過第六代 BMW eDrive 科技，iX3 擁有最高 805 公里的 WLTP 續航里程，並支援高達 400 kW 的快充功率。搭配全新電子與軟體架構，四組高效能運算核心以及「Heart of Joy」動態管理技術，讓駕駛樂趣與智慧化體驗全面提升 。

在外觀設計上，iX3 採用全新的家族語彙，以簡約卻不失張力的線條塑造鮮明氣勢。車身尺碼為長 4,782mm、寬 1,895mm、高 1,635mm，展現典型 BMW SAV 的方正比例。前臉導入全新直立式雙腎格柵與橫向燈組光簽名，傳統鍍鉻裝飾改以光影取代，並搭配 Iconic Glow 燈光效果。車側則採隱藏式把手與流線窗框設計，營造輕盈感，同時具備 0.24 的低風阻表現 。

座艙部分強調「以駕駛者為核心」的布局，搭配水平延伸的儀表台與門飾板，形塑環抱式氛圍。內裝材質全面導入永續概念，標準提供 Econeer 再生材質座椅，也可選配 Veganza、Merino 真皮等多種風格。全新 BMW Panoramic iDrive 與 BMW Operating System X 成為數位體驗核心，整合中控大螢幕、抬頭顯示器、Panoramic Vision 投影以及多功能方向盤，並加入 HypersonX 聲效，帶來沉浸式互動 。

動力方面，BMW iX3 50 xDrive 採前後雙馬達配置，綜效輸出達 469 匹馬力與 645Nm 扭力，零百加速僅需 4.9 秒，極速為 210 km/h。搭載 108.7kWh 高壓鋰電池，支援 800V 電壓架構，具備更高能量密度與輕量化優勢。透過能量回收系統，日常 98% 的減速均可依靠動能回充完成，並加入 Soft Stop 功能，提供更平順的煞停體驗 。

在智慧駕駛輔助方面，iX3 配備全新世代自動駕駛與停車系統，運算效能比前代提升 20 倍，並首度導入「共生式」輔助邏輯。系統可依駕駛意圖調整輔助強度，例如當偵測到駕駛有意變換車道時，將不會強行修正。標配包含車道變換警示、優先道警示、路標辨識與 Safe Exit 功能，全面兼顧安全與便利 。

此外，BMW 亦為 iX3 提供完整的充電與永續解決方案。新車支援 V2L、V2H 與 V2G 雙向充電，能化身移動電源或儲能單元。BMW Charging 擁有全球超過 200 萬個充電據點，並支援 Plug & Charge Multi Contract，最多可儲存十組合約，實現無需卡片或 App 即能充電的便利體驗。同時，iX3 生產過程大幅減碳，車體約三分之一材質採用再生原料，展現品牌邁向循環永續的決心。

全新 BMW iX3 不僅是品牌邁向「Neue Klasse」新世代的開端，更透過設計、動力、數位體驗與永續理念的全面升級，展現 BMW 對未來純電移動的願景。隨著歐洲、北美與中國大陸市場的陸續上市，這款重點車型不僅將成為電動 SUV 級距的新標竿，也預示著 BMW 在電能與駕馭樂趣之間尋求平衡的最新成果。