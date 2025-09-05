ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW「全新世代電動休旅iX3」問世！續航力上看805KM充電功率再升級

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 今 (9/5) 日宣布全新世代 iX3 正式登場，這款純電 Sports Activity Vehicle (SAV) 不僅是品牌首款「Neue Klasse」世代量產車，更肩負開啟新時代駕馭體驗的任務。透過第六代 BMW eDrive 科技，iX3 擁有最高 805 公里的 WLTP 續航里程，並支援高達 400 kW 的快充功率。搭配全新電子與軟體架構，四組高效能運算核心以及「Heart of Joy」動態管理技術，讓駕駛樂趣與智慧化體驗全面提升 。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

在外觀設計上，iX3 採用全新的家族語彙，以簡約卻不失張力的線條塑造鮮明氣勢。車身尺碼為長 4,782mm、寬 1,895mm、高 1,635mm，展現典型 BMW SAV 的方正比例。前臉導入全新直立式雙腎格柵與橫向燈組光簽名，傳統鍍鉻裝飾改以光影取代，並搭配 Iconic Glow 燈光效果。車側則採隱藏式把手與流線窗框設計，營造輕盈感，同時具備 0.24 的低風阻表現 。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

座艙部分強調「以駕駛者為核心」的布局，搭配水平延伸的儀表台與門飾板，形塑環抱式氛圍。內裝材質全面導入永續概念，標準提供 Econeer 再生材質座椅，也可選配 Veganza、Merino 真皮等多種風格。全新 BMW Panoramic iDrive 與 BMW Operating System X 成為數位體驗核心，整合中控大螢幕、抬頭顯示器、Panoramic Vision 投影以及多功能方向盤，並加入 HypersonX 聲效，帶來沉浸式互動 。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

動力方面，BMW iX3 50 xDrive 採前後雙馬達配置，綜效輸出達 469 匹馬力與 645Nm 扭力，零百加速僅需 4.9 秒，極速為 210 km/h。搭載 108.7kWh 高壓鋰電池，支援 800V 電壓架構，具備更高能量密度與輕量化優勢。透過能量回收系統，日常 98% 的減速均可依靠動能回充完成，並加入 Soft Stop 功能，提供更平順的煞停體驗 。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

在智慧駕駛輔助方面，iX3 配備全新世代自動駕駛與停車系統，運算效能比前代提升 20 倍，並首度導入「共生式」輔助邏輯。系統可依駕駛意圖調整輔助強度，例如當偵測到駕駛有意變換車道時，將不會強行修正。標配包含車道變換警示、優先道警示、路標辨識與 Safe Exit 功能，全面兼顧安全與便利 。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

此外，BMW 亦為 iX3 提供完整的充電與永續解決方案。新車支援 V2L、V2H 與 V2G 雙向充電，能化身移動電源或儲能單元。BMW Charging 擁有全球超過 200 萬個充電據點，並支援 Plug & Charge Multi Contract，最多可儲存十組合約，實現無需卡片或 App 即能充電的便利體驗。同時，iX3 生產過程大幅減碳，車體約三分之一材質採用再生原料，展現品牌邁向循環永續的決心。

全新 BMW iX3 不僅是品牌邁向「Neue Klasse」新世代的開端，更透過設計、動力、數位體驗與永續理念的全面升級，展現 BMW 對未來純電移動的願景。隨著歐洲、北美與中國大陸市場的陸續上市，這款重點車型不僅將成為電動 SUV 級距的新標竿，也預示著 BMW 在電能與駕馭樂趣之間尋求平衡的最新成果。

續航 805 公里、快充 400 kW　首款 Neue Klasse 量產車 BMW iX3 問世

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬iX3電動休旅SUV汽車新車電動車

