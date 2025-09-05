ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「Nissan進口油電休旅」大降17萬比國產還便宜！最低不用90萬就能買

▲Nissan再度推出e-Power折價優惠，進口Kicks e-Power不用90萬就能入主。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

關稅未明、車市買氣冷颼颼！台灣Nissan再出招刺激買氣，9月最新促銷仍有針對Kicks e-Power、X-Trail e-Power祭出有感折價優惠，X-Trail e-Power折價17.1萬、Kicks e-Power折15萬，不用90萬就能買到進口的Kicks e-Power！

▲X-Trail e-Power折價17.1萬，再搭配舊換新，促銷價只要129.8萬。

X-Trail e-Power原價151.9萬，折價17.1萬來到134.8萬，還能再搭配舊換新最低129.8萬就能入主。威脅到國產的HONDA CR-V、福特Kuga、現代Tucson L等同尺碼國產休旅。

Nissan 第二代 e- Power油電系統，主打「引擎發電、馬達驅動」，1.5升引擎主要作為供電使用，開起來更像電動車，還結合 e-4ORCE 雙馬達四驅系統，動力輸出更平穩、加速也夠帶勁，除了折價17萬，還針對重要的電池系統祭出8年或16萬公里保固。

▲Kicks e-Power折價15萬，搭配舊換新為84.8萬。

Kicks e-Power同樣也很有感，原價104.8萬，折扣15萬來到89.8萬，搭配舊換新為84.8萬，也就是說，Kicks e-Power享有進口光環，直接向下衝擊TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V油電的國產地盤。

Kicks e-Power也具備相當出色的節能油耗，以1.2升e-Power油電做為賣點，並擁有完善的安全輔助與趨近於電車的行駛理念，除了帶來有感的促銷，提供8年或16萬公里鋰電池保固。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電Focus三缸大改款新一代RAV4Ariya

