TOYOTA日規GR86推特仕版！搶眼「日出黃」塗裝、限量300台

▲TOYOTA日本原廠推出GR86 RZ Yellow Limited特仕版，具有專屬「日出黃」塗裝、配備。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA（豐田）推出GR86 RZ Yellow Limited特仕版車型，具有86經典「日出黃」塗裝及專屬配備，該車全球限量300，將以抽籤方式販售，屆時也會在9／13富士賽道舉行的「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with Initial D（頭文字D）」活動上亮相。

▲該特仕車是以當地RZ車型為基礎，限量300台，將採抽籤方式販售。



新GR86 RZ Yellow Limited特仕版外觀具有與2015年86 GT Yellow Limited相同的「日出黃」車色，內裝也採同樣的黃色縫線鋪陳，包括方向盤、排檔桿、手煞車及雙前座、車門扶手等處，並具有專屬17吋金屬灰輪圈、Brembo煞車卡鉗及SACHS減震桶等配備，車內也有專屬字樣彰顯身份。

▲特仕車內裝施以大量黃色縫線，同時也具有Brembo卡鉗、17吋輪圈及SACHS減震桶。



動力同樣採2.4升水平對臥自然進氣引擎，提供6速手排、6速自排選擇，最大馬力234匹／23.5公斤米扭力，當地售價手排車型為3,897,000日圓（折合新台幣約80.6萬）、自排則是3,995,000日圓（折合新台幣約82.6萬）。