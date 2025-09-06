RAM「V8引擎性能皮卡車」重返市場！24小時接單破萬迴響超熱烈

圖文／7Car 小七車觀點

美國皮卡市場再度迎來熟悉的聲浪。搭載 5.7 升 Hemi V8 引擎的 2026 年式 Ram 1500 已自密西根州 Sterling Heights 工廠下線，並開始陸續運往全美經銷商。這款車一經宣布回歸就引發熱烈回響，在 6 月發表後的 24 小時內就累積超過 1 萬張訂單，顯示消費者對 V8 的情感仍然強烈。

▲搭載 5.7 升 Hemi V8 引擎的 2026 年式 Ram 1500 已自密西根州 Sterling Heights 工廠下線

Ram 曾經宣布停產 Hemi V8，並以雙渦輪 3.0 升 Hurricane 直列六缸取而代之，但市場反應並不如預期，銷量明顯下滑。雖然問題並非單一動力總成所致，但品牌很快意識到錯誤，並在短短 18 個月內重啟生產，讓這具經典 V8 在 2026 年重返產品線。

Hemi V8 的動力數據依舊亮眼，輸出達 395 匹馬力與 555 牛頓米扭力，較入門的 3.6 升 Pentastar V6 有明顯優勢。不過若與 Hurricane 相比則略遜一籌，後者可達 420 匹馬力與 623 牛頓米，同時價格還比 V8 低 1,200 美元。這讓 V8 在規格與性價比上似乎居於劣勢，但對許多卡車買家而言，氣缸數量仍是決定購車的關鍵。

Ram 執行長 Tim Kuniskis 便在夏季受訪時表示，部分顧客屬於「cylinder counters（氣缸計數派）」，對 V8 有著近乎情感性的執著。為了避免他們轉投競爭對手，Ram 才決定承擔龐大的開發與生產成本，把 Hemi 帶回。

目前，V8 動力將提供於 Big Horn、Express、Laramie、Limited、Longhorn、Rebel、Tradesman 與 Warlock 等多款車型，涵蓋從工作用車到高階豪華版本的完整陣容。

值得注意的是，雖然需求激增，市場上多數 V8 車型仍維持建議售價或僅小幅調整，並未出現誇張加價的現象。隨著車輛逐步到店，價格走向仍有待觀察，但對消費者來說，至少短期內仍有機會以合理價格入手。

Hemi V8 的復出，不僅是動力選項的補充，更是 Ram 對市場需求的快速回應。這具引擎能否幫助 Ram 重新站穩銷售陣腳，將成為未來一年美國皮卡市場的觀察重點。