台灣三菱「新跨界休旅」釋預告！瞄準Yaris Cross、HR-V拼配備

▲三菱國產全新Xforce預計今年登台搶攻小休旅市場。（圖／翻攝自三菱）

▲中華三菱於官方臉書釋出預告，確定將導入全新XForce國產休旅，預計最快11月展開預售。（圖／翻攝自三菱，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Mitsubishi中華三菱近日於官網釋出預告，確定新國產休旅XForce即將到來，不再是「他國事務」，傳出最快在11月展開預售、明年1月上市，實際確切時程還需以中華三菱公布為主。

三菱XForce車身尺碼為4,390mm x 1,810mm x 1,660mm，軸距2,650mm，預計競爭對手將包括TOYOTA Yaris Cross、Honda HR-V、Nissan Kicks等，XForce也提供4種駕駛模式、帶有輕度越野功能，並配備AYC主動彎道動態控制系統。

▲三菱全新Xforce再度現身台灣道路測試，為明年國產上市作暖身。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱國產全新Xforce預計今年登台搶攻小休旅市場。（圖／翻攝自三菱）

▲XForce座艙採8吋數位儀表、12.3吋中控螢幕，具有後座出風口，競爭對手將包括TOYOTA Yaris Cross、Honda HR-V、Nissan Kicks等。

三菱XForce於2023年8月印尼車展發表，當時只有右駕車款，直到2024年7月進軍菲律賓市場後才有左駕版本。在中華三菱確定導入後，也使台灣成為第2個生產據點。

從海外規格來看，XForce座艙採8吋數位儀表、12.3吋中控螢幕，並具有後座出風口、雙區恆溫空調，動力則有1.5升汽油自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，最大馬力104匹／14.3公斤米扭力。另外，原廠今年3月也在泰國增添1.6升油電車型，不過目前只有右駕版本。

▲三菱Xforce HEV油電版獲東協新車安全評鑑5星。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲預料台灣市場將以1.5升汽油動力為主，後續是否導入油電版本值得期待。

