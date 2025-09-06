ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「小米SU7電動車」到台灣了！引爆網友熱議「能不能合法上路？」

▲台灣網友目擊彰化一帶小米SU7身影！（圖／網友Edison叡授權提供）

▲台灣網友目擊彰化一帶小米SU7身影！（圖／網友Edison叡授權提供）

記者徐煜展／綜合報導

繼比亞迪之後，又有疑似大陸電動車現身台灣！主角就是台灣車迷敲碗許願的小米SU7，車尾招牌「SU7」字樣清晰可見，讓車迷直呼「真的有進來台灣！」先不論是否真的是小米SU7本人現身台灣，但消息一出馬上在車迷社群掀起熱烈討論。

▲台灣網友目擊彰化一帶小米SU7身影！（圖／網友Edison叡授權提供）

▲小米SU7跑格外型，搭配搶眼的綠色車漆，馬上被眼尖網友認出身分。

根據網友分享的照片，小米SU7以低趴跑車化身形出現在拖車上，修長車身搭配流線設計相當吸睛，官方主打的綠色車漆更顯科技氛圍。這回在台灣出沒，又是在彰化ARTC一帶附近被捕獲，推測可能正是進行相關的車測測試。

▲台灣網友目擊彰化一帶小米SU7身影！（圖／網友Edison叡授權提供）

▲小米SU7售價新台幣不用百萬，去年發表一直是討論熱度車款。

小米 SU7在大陸上市以來就話題不斷，入門版就有後驅架構，提供不俗續航里程；高階SU7 Max更搭載雙馬達四驅，零百加速僅需 2.78 秒，性能數據直逼超跑。人民幣售價21.59萬起，折合新台幣僅要95萬左右。

這次彰化現蹤，SU7可能是外匯車商業者自行引進展示用，因為大陸汽車想順利進來台灣，可是有嚴苛的法規阻擋，經濟部日前也表示，將會嚴禁比亞迪等其他大陸品牌利用第三方洗產地方式進口來台。

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

