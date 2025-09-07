MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

圖文／7Car 小七車觀點

Mini 近期與生活風格品牌 Deus Ex Machina 合作，打造兩款獨一無二的 John Cooper Works（JCW）掀背車，分別命名為 Machina 與 Skeg，分別採用燃油與純電動力配置。兩者皆以誇張的外觀設計、手工打造的內裝以及醒目的彩繪，展現品牌的賽道傳統與潮流風格。

這兩款特製車皆以最新世代的 JCW 與 JCW Electric 為基礎進行改造，Machina 以賽道元素為靈感，Skeg 則以衝浪文化為主題。兩車皆採用大型車頂圖案、Deus 標誌與非對稱彩繪，形成鮮明辨識效果。

Machina 車身採紅、白、黑三色塗裝，搭配寬體葉子板、復古風格引擎蓋燈具、專屬水箱護罩與 Can-Am 賽車風格的巨大尾翼，並配置加大型後下擾流。頭燈取消原本燈型，改為 LED 光條，並增設額外進氣口。車艙內配有賽車桶椅與五點式安全帶、三幅式方向盤、鋁製地板與外露防滾架，另設置液壓手煞車與實體撥桿，取代原本圓形觸控螢幕的操作方式。

Skeg 則以銀、黑、黃三色為基調，車身結合原始玻璃纖維面板，呼應衝浪板工藝，並在封閉式水箱護罩加入發光設計及七個圓形開孔。其車體比 Machina 更為極端，使用透明玻璃纖維寬體套件，重量減輕 15%。外觀還包括亮黃色後下擾流與特製「Flex Tip Surf Spoiler」巨型車頂尾翼。內裝同樣加入半透明玻璃纖維板件，並設置氯丁橡膠包覆的賽車桶椅、織帶門把與車頂衝浪板固定裝置，後廂甚至內建放置潛水衣的托盤。

動力方面，兩款特製車皆未經機械升級。Machina 採用 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，輸出 228 匹馬力與 380 牛頓米；Skeg 則搭載純電系統，輸出 255 匹馬力與 350 牛頓米。兩車維持 JCW 原廠底盤設定，造型雖然大膽，但性能仍與市售版本相同。

這兩款特製車不會量產上市，但 Mini 將於 2025 年 9 月 8 日在慕尼黑 IAA Mobility 車展推出 Mini x Deus Ex Machina 聯名服飾系列。與車輛不同，這批服飾將透過 Deus Ex Machina 的銷售管道正式對外販售，讓消費者能以另一種方式參與這次合作。