BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 旗下的車款向來以「雙腎」水箱護罩作為家族化特徵，但自 2015 年 3.0 CSL Hommage R 概念車亮相後，車款設計一路走向「大口腎」風格，包括 iX、4 Series 與 7 Series 等車型皆採用大面積格柵。不過，隨著 2026 年賽季來臨，BMW 在旗下 M Hybrid V8 LMDh 賽車上，將罕見地縮小雙腎造型，以追求更佳的空氣力學表現。

根據官方資訊，M Hybrid V8 將透過縮小水箱護罩，搭配全新前分流器設計，以提升冷卻效率並讓賽車在不同賽道類型下維持穩定的性能輸出。雖然面積縮小，但雙腎格柵外框依舊會保留可發光設計，維持高度辨識度。

BMW M Hybrid V8 自 2023 年起投入 IMSA WeatherTech SportsCar Championship，並於 2024 年加入世界耐力錦標賽（WEC）。戰績表現不一：IMSA 賽事中已有數場勝利，但在 WEC 僅獲得數次亞軍，於利曼 24 小時耐力賽的最佳成績則僅為第 16 名。

該車由義大利 Dallara 提供底盤，搭載 BMW 自行開發的 V8 賽車引擎，並結合 LMDh 規範的混合動力系統，包括 Bosch 提供的馬達與電子設備、XTrac 變速箱，以及 Fortescue Zero 電池。主要競爭對手包含 Acura、Alpine、Cadillac 與 Porsche 的 LMDh 賽車，以及 Ferrari、Toyota 等車廠的 LMH（Le Mans Hypercar）組別車款。

值得注意的是，BMW 明年將結束與美國長期合作夥伴 Rahal Letterman Lanigan（RLL）車隊的合作，據 Motorsport.com 報導，未來可能由歐洲的 WRT 車隊負責美國賽事的運營。目前 #24 賽車在 IMSA 積分榜暫居第 3，但 BMW 對利曼的表現仍不滿意。

外界關注，這次針對雙腎設計的「縮小手術」是否能為 BMW 帶來更佳的比賽成績。答案將在 2026 年 1 月的 Rolex 24 at Daytona 首戰中揭曉。