smart「經典雙人座小車」即將重出江湖！轉生電動車預告2026亮相

圖文／7Car 小七車觀點

smart 日前品牌正式宣布將推出全新純電動雙座城市車 smart #2，預計於2026 年底正式首發。這款車將成為品牌重返 A 級距市場的重要產品，延續 smart 過去在都市用車領域的經典定位。

確認重啟經典城市車產品線　全新純電 smart #2 預計 2026 年亮相

smart #2 由 Mercedes-Benz 負責設計，並將基於 smart 全新自主開發的專屬電動車平台打造。該車款目前處於最終設計與開發階段，將在中國大陸進行生產，並計劃於歐洲及其他精選全球市場上市。

確認重啟經典城市車產品線　全新純電 smart #2 預計 2026 年亮相

全球 CEO 表示，開發一款基於全新純電架構的超緊湊車型，遠比打造大型車款更具挑戰，但憑藉股東的支持與自身生產研發能力的提升，smart 已準備好重新定義經典城市車。全球 CMO 則指出，初代 smart fortwo 於 27 年前問世後，成為品牌與行業的標誌性產品，累積超過二百萬用戶。新款 smart #2 將以純電形式重生，融合最新科技與設計理念，回應市場期待。

確認重啟經典城市車產品線　全新純電 smart #2 預計 2026 年亮相

隨著 smart #1、#3、#5 等車型的成功推出，以及即將在中國大陸上市的 #5 EHD (混合動力版本)，smart #2 將進一步完善品牌產品線，覆蓋從靈活城市車到高端中型 SUV 的多樣化市場需求。

確認重啟經典城市車產品線　全新純電 smart #2 預計 2026 年亮相

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：smart#2雙人座都會城市小車電動車汽車新車

