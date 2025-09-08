Suzuki「主力小型掀背」全球賣破1000萬輛　最熱賣市場曝光！

▲Suzuki暢銷小型掀背Swift自2004年11月上市，歷經4代改款、耗時20年又8個月，達成全球累計銷售1,000萬台紀錄，圖為初代車型。（圖／翻攝自Suzuki）



記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki（鈴木）宣布旗下小型掀背車Swift達成全球銷量累計突破1,000萬台紀錄！這款蠅量級小型掀背最早於2004年11月上市，歷經4代改款變革、20年又8個月的時間，在今年7月達成這項里程碑。

Suzuki Swift自2004年以全球戰略車款上市後，便受到消費者喜愛，並且也榮獲日本及全球年度風雲汽車大獎，Swift也在日本、印度、匈牙利、巴基斯坦、大陸、迦納等國家生產，並於全球170多個國家及地區販售。

▲現行第4代Swift於2023年12月上市，後續也將帶來Swift Sport版本。



根據Suzuki統計，在1000萬輛銷售中，印度佔61%、歐洲佔14%，日本佔8%，其他地區佔17%，而Swift自2005年上市後，印度就大約售出600萬輛，也使Swift成為當地緊湊型級距Top1。

現行在台販售的第4代Swift採單一1.2升3缸汽油引擎+12V輕油電系統，搭配CVT變速箱，具有最大馬力82匹／11公斤米扭力，平均油耗達24.5km／L，具有一級能耗表現，目前在台售價為73萬。

▲現行款Swift採1.2升3缸輕油電動力，具有24.5km／L平均油耗表現，目前在台售價為73萬。