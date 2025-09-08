消費者報告「2025最舒適休旅」名單曝！乘坐視野、靜謐性也重要

▲消費者報告公布2025最舒適休旅車推薦，該測試都經過評審駕駛2,000英里，針對後座舒適度、安靜度、視野能見度及操作便利性進行測試。（圖／翻攝自各車廠，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

SUV休旅車成為市場主流，美國權威調查機構《消費者報告》（Consumer Reports）也公布「2025最舒適休旅車」推薦，針對休旅車的後座舒適度、安靜度、視野能見度與操作便利性等進行評比。

為了避免短時間內無法發現車輛缺點，《消費者報告》的評審都需駕駛受測休旅車達2,000英里（約3,218公里），並在日常生活中使用，另外也依車款級距作為區分。

▲《消費者報告》公布2025最舒適休旅車款推薦名單。（圖／記者林鼎智製表）



首先在操作便利性上，由小型至大型級距皆由Honda休旅拿下，該項目評比重點在是否對車輛功能好上手；而後座舒適性上，則皆由韓系品牌拿下，熱門中型休旅以Hyundai Tucson受青睞，大型休旅後座舒適度則由KIA Telluride獲得。

▲視野能見度上，小型休旅由BMW X1拿下，該車也是唯一進榜的豪華品牌。



視野能見度方面，則包括駕駛及乘客的視野，小型休旅由BMW X1拿下，《消費者報告》指出X1具有低矮的儀表、大面積車窗，提供清晰寬闊的駕駛視野；至於中型、大型則由速霸陸Forester、Outback獲得，原因是具有較少死角的A柱寬度、較高的座椅位置與車窗視野，讓駕駛及乘客都有清晰的視野能見度。

車室寧靜度方面，由小至大則分別由Subaru Crosstrek、Hyundai Tucson Hybrid、KIA Telluride拿下，車艙的靜謐性也對後座舒適度有影響，因此Tucson Hybrid與Telluride也在後座舒適度評比中重複出現。

▲Honda在操作便利性測試中全拿下，由小至大型分別為HR-V、CR-V、Pilot。