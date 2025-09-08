YAMAHA「26年式YZF-R1／R6賽道版」開賣！新MotoGP V4賽車將參戰

▲日本YAMAHA開放YZF-R1／R6賽道版預售，預計將在2026年2月27日開始交車 。（圖／翻攝自YAMAHA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本YAMAHA（山葉）公布2026年式YZF-R1、YZF-R6賽道版預售時間，這兩款賽道專屬的4缸仿賽重機將分兩階段預訂，第一階段為9月4日至9月18日、第二階段則是2025年9月19日至11月28日，其中R1賽道版為2,442,000日圓（折新台幣約50.2萬）、R6賽道版則是1,375,000日圓（折新台幣28.3萬），兩車型將在2026年2月27日交車。

▲R1賽道版是以2025年式車型為主，具有升級後的煞車、懸吊系統；R6賽道版則以2020年車型為基礎。



R1、R6賽道版分別以2025年、2020年型號為基礎，捨去一般道路用配備，其中2025年R1在配備上具有碳纖維前定風翼、並換上Brembo Stylema卡鉗、直推總泵，也升級前43mm KYB全可調倒叉、優化座椅材質等。R6賽道版的部分則維持2020年的配置，具有6段TCS循跡控制、進檔快排等。

值得一提的是，YAMAHA也確定將在9月12-14日的MotoGP義大利Misano分站中公布V4 Prototype原型車，屆時由測試車手Augusto Fernandez駕駛這款新V4賽車參賽，這也意味著未來YAMAHA的MotoGP賽車將由V4取代直4動力，以帶來更多競爭力。