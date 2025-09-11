Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

▲Honda公布輕型電動車N-One e:售價，共有2車型，日本當地售價自2,699,400日圓起（折合新台幣約55.3萬）。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠發表N-One e:電動車，這款小型電動車外型可愛，設計理念承襲本田M.M（Man Maximum／Mecha Minimum）理念，具有WLTC最大續航力295公里、V2L外接供電、V2H供住宅用電等功能。

新N-One e:電動車具有寬敞空間，座椅靈活配置，並有著平坦的後廂空間，座椅傾倒後也能收折向上翻轉，方便大型物品載運，充電孔則設計在車頭處，具有較低的車身高度。

▲N-One e:標配Honda Sensing輔助系統，高階車型還有真皮包覆方向盤、9吋中控螢幕、快充功能。



N-One e:提供5款車色，分為e:G、e:L兩種車型等級，標配Honda Sensing輔助系統，頂規車型還有9吋Honda Connect中控螢幕、14吋輪圈、真皮包覆方向盤、快充等功能，另外還可選配Honda數位鑰匙、車載Wi-Fi等。

N-One e:採29.6kWh電池，具有WLTP最大續航力為295公里，並且也是本田首款提供單踏板模式的微型車，標準充電時間為4.5小時、快充則需30分鐘，當地售價分別為2,699,400日圓（折合新台幣約55.3萬）、3,198,800日圓（折合新台幣約65.6萬）。

▲N-One e:也是本田首款提供單踏板模式的輕型車，最大續航達295公里。