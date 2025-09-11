ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

▲Honda N-One e:。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda公布輕型電動車N-One e:售價，共有2車型，日本當地售價自2,699,400日圓起（折合新台幣約55.3萬）。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠發表N-One e:電動車，這款小型電動車外型可愛，設計理念承襲本田M.M（Man Maximum／Mecha Minimum）理念，具有WLTC最大續航力295公里、V2L外接供電、V2H供住宅用電等功能。

新N-One e:電動車具有寬敞空間，座椅靈活配置，並有著平坦的後廂空間，座椅傾倒後也能收折向上翻轉，方便大型物品載運，充電孔則設計在車頭處，具有較低的車身高度。

▲Honda N-One e:。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-One e:。（圖／翻攝自Honda）

▲N-One e:標配Honda Sensing輔助系統，高階車型還有真皮包覆方向盤、9吋中控螢幕、快充功能。

N-One e:提供5款車色，分為e:G、e:L兩種車型等級，標配Honda Sensing輔助系統，頂規車型還有9吋Honda Connect中控螢幕、14吋輪圈、真皮包覆方向盤、快充等功能，另外還可選配Honda數位鑰匙、車載Wi-Fi等。

N-One e:採29.6kWh電池，具有WLTP最大續航力為295公里，並且也是本田首款提供單踏板模式的微型車，標準充電時間為4.5小時、快充則需30分鐘，當地售價分別為2,699,400日圓（折合新台幣約55.3萬）、3,198,800日圓（折合新台幣約65.6萬）。

▲Honda N-One e:。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-One e:。（圖／翻攝自Honda）

▲N-One e:也是本田首款提供單踏板模式的輕型車，最大續航達295公里。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動Honda本田N-One e:輕型微型續航M&MV2LV2H日系

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【妳跟我說出來～】湘荷妹妹聽媽心情不好　霸氣關心安慰超級暖！

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

最新文章

Honda超可愛小型電動車公布售價2025-09-11

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」2025-09-11

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

法拉利「全新油電超跑」亮相2025-09-11

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款2025-09-11

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

福特賽車品牌更名為Ford Racing2025-09-10

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜2025-09-10

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距2025-09-10

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

相關新聞

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅　分析：向川普示好

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅　分析：向川普示好

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366