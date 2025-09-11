TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

▲大陸一汽豐田改款Corolla Altis於工信部曝光，換上C字造型頭燈，動力則有1.8升油電、2.0升汽油。（圖／翻攝自工信部，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸一汽豐田即將推出新一代Corolla Altis，這款暢銷房車也在大陸工信部文件曝光，車頭換上與Prius、Camry同樣的C型頭燈設計，同時也將提供1.8油電、2.0升汽油動力。

從工信部文件來看，一汽豐田推出的Corolla Altis不僅採用家族化的C型頭燈，同時也換上新的保桿，縮小進氣壩、整體造型也更流線；車身輪廓大致不變，並提供新的輪圈式樣，車尾則與改款前沒有太大變化，不過油電車型則放棄藍色HEV字標，尾燈也有燻黑處理。

▲一汽豐田Corolla Altis尺碼也略爲放大，提供16-17吋輪圈。



車身尺碼上，一汽豐田Corolla Altis來到4,710mm x 1,780mm x 1,435mm，軸距也增加50mm來到2,750mm，整體略為放大，提供16-17吋輪圈。

動力方面，則取消原本的1.5升自然進氣、1.2升4缸渦輪，汽油車型採單一M20A-FKS 2.0升4缸自然進氣、CVT變速箱，具有最大馬力178匹／21.4公斤米扭力。油電車型則是1.8升Hybrid，搭配鋰電池，綜效馬力為122匹。